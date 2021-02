Meno una alla nuova diretta del Grande Fratello Vip e gli animi si scaldano. A tenere banco, oltre al televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi c’è il rapporto nato tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Vicenda ha però creato dei contrasti molto forti tra Rosalinda e l’amica Dayane Mello. Pare che nelle ultime ore ci sia stato un riavvicinamento, ma sembra difficile immaginare che i rapporti tornino come erano prima.

Un messaggio aereo giunto nelle scorse ore sopra la Casa più spiata d'Italia ha quasi decretato la fine delle Rosmello, visto che i fan in questione si sono schierati unicamente dalla parte della modella brasiliana. In molti sono tutt'altro che convinti della veridicità di questa relazione sentimentale e c'è una persona vicinissima alla Mello che ha preso la parola qualche ora fa. Ovviamente ha difeso Dayane ed ha criticato senza giri di parole l'attrice originaria della Sicilia















Uno di coloro che ha reagito proprio male a questa liaison d'amore tra Rosalinda Cannavò e Zenga è stato il fratello di Dayane Mello, Juliano. Quest'ultimo ha scelto il suo profilo Instagram per prendere posizione sul fatto. Si è trattato di un attacco frontale ai danni della siciliana, che se verrà a sapere di tutto questo rimarrà sicuramente male.















Secondo Juliano, lei ha deciso di sfruttare l'amica e la Mello non avrebbe mai meritato un trattamento del genere, dopo quello che avevano creato. Una pressione psicologica continua che ora Rosalinda Cannavò, inizia ad accusare. Tra un singhiozzo e l'altro, ha rivelato di non riuscire più a stare dentro la casa più spiata dagli italiani per tutta questa tensione venutasi a creare con Dayane.











“Non ce la faccio più…Sono pure stanca…E’ una situazione difficile…Voglio andare a casa!”Successivamente Rosalinda Cannavò è stata raggiunta anche da Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. E questi ultimi due, vedendo la giovane ragazza così a pezzi per le frecciatine velenose di Dayane Mello al GF Vip, sono arrivati ad un’unica conclusione. “Una persona che ti mette di fronte a queste situazioni non vuole il tuo bene…”

