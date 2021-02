Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono ormai in guerra totale. Da quando la siciliana si è avvicinata e si è baciata con Andrea Zenga, la situazione è precipitata in pochissimo tempo. A tal punto che nelle ultime ore l’ormai ex di Giuliano Condorelli ha avuto un crollo emotivo. Infatti, è scoppiata a piangere ed ha manifestato la volontà di andare via. Non sappiamo se adesso con questo umore sotto i tacchi Rosalinda sarà consolata dalla Mello, anche se le due sembrano lontanissime.

Ma nelle ultime ore è accaduto dell'altro. Dayane Mello è finita nel vortice delle polemiche per una frase offensiva proferita nelle scorse ore. Difficile immaginare che saranno assunti provvedimenti disciplinari, visto che non si è trattato di una bestemmia, ma il pubblico da casa si è infuriato e non ha perdonato affatto questa sua uscita infelice. Vedremo se nella puntata in diretta di venerdì chiederà scusa o se resterà della sua opinione, sta di fatto che le polemiche dilagano.















Manca davvero pochissimo alla finale, in programma il primo marzo, ma la tensione si sta innalzando giorno dopo giorno. Durante l'appuntamento con il 'GF Late Show', è stato chiesto ad Andrea Zenga chi è più brava a baciare tra Dayane Mello e Rosalinda. Lui ha preferito per rispetto non rispondere, ma il commento della brasiliana è stato tutt'altro che dolce. I telespettatori, che hanno ascoltato perfettamente quelle affermazioni, hanno letteralmente perso la pazienza.















La giovane ha quindi detto: "Sto creando il blocco sullo sfigato di Zenga. Lui non pensa che se mi fosse piaciuto non avrei continuato a baciarlo? Se ho smesso, fatti due domande e datti due risposte". E il popolo della rete ha protestato: "La parola sfigato è brutta, non si usa. Soprattutto nei confronti di Andrea Zenga, sempre così educato". Dunque, per Dayane Mello molti consensi si sono persi dopo questa frase, anche se ricordiamo lei è ormai sicura da tempo di un posto in finale.









Dayane Mello ha anche attaccato Rosalinda: “Rosalinda fa la santa e parla come una suora, ma non lo è. Scappa da una storia all’altra. Lei è spaventata dal confronto. Mi sono sentita male, non importante. Ora lei porta avanti questo rapporto con Zenga, lo cerca sempre. Io e lei non ci vediamo e non parliamo. Comunque non la vedo felice. Dice di essere timida, parla come una suora ma dovrebbe farsi vedere per quello che è”.

