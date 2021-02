Non è un momento positivo per Federica Panicucci. La conduttrice di ‘Mattino Cinque’ si è presentata nei giorni scorsi con le dita fasciate in diretta televisiva, causate da un incidente domestico. A quanto pare si sarebbe bruciata e per precauzione, nonostante dal punto di vista estetico non fosse un bellissimo spettacolo come confessato dalla diretta interessata, è stata costretta a farsi vedere così. Ore prima era invece circolata una brutta notizia legata al suo futuro lavorativo.

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando ormai da diverso tempo, i vertici Mediaset starebbero pensando di sostituirla e dunque di mettere un’altra presentatrice al suo posto nella trasmissione in onda la mattina su Canale 5. Ora è invece uscita fuori una news clamorosa riguardante alcuni problemi giudiziari. A rivelare tutto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, che in un’intervista rilasciata a ‘Giornalettismo’ ha affermato che Federica Panicucci è stata portata in tribunale. (Continua dopo la foto)















Sotto la lente di ingrandimento sarebbe finita una sua frase proferita un bel po’ di tempo fa proprio a ‘Mattino Cinque’, inerente Wanna Marchi e Stefania Nobile. Pare che Federica Panicucci abbia detto che le due donne “si porteranno dei morti sulla coscienza” per ciò che hanno fatto in passato. La Marchi e sua figlia hanno quindi deciso di procedere per vie legali e per la presentatrice Mediaset è tempo di difendersi. Vediamo cosa ha dichiarato precisamente Gabriele Parpiglia. (Continua dopo la foto)















Questo quanto riportato da ‘Giornalettismo’: “La Panicucci è stata portata in tribunale da Wanna Marchi e da Stefania Nobile, sua figlia, a causa di una frase che le due non avrebbero affatto digerito. Ci sono dei guai legali in corso, visto che arrivano dal passato, ma questo purtroppo riguarda il problema della lentezza della giustizia in Italia, perché la conduttrice in diretta avrebbe dichiarato che Wanna e Stefania si porterebbero i morti sulla coscienza e loro non l’hanno digerita questa uscita”. (Continua dopo la foto)









Parpiglia ha aggiunto: “Per questo motivo hanno deciso di intraprendere azioni legali nei confronti della conduttrice. Secondo le nostre fonti, infatti, ora hanno avuto un seguito legale con rinvio a giudizio. La questione è ancora in evoluzione e non si sa come finirà”. Dunque, manca ancora un bel po’ per la sentenza ma per Federica Panicucci si è presentato un problema che avrebbe voluto evitare.

“La vera falsezza del GF Vip”. Dayane Mello, sorpresa rovinata: arriva l’aereo ma pure l’affondo