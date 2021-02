C’è tutt’altro che serenità al ‘Grande Fratello Vip’ e sicuramente Alfonso Signorini nella puntata in diretta di venerdì avrà grosse difficoltà a mantenere la calma. Litigi potrebbero verificarsi in ogni momento, vista la tensione sempre più alta in particolare tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dopo l’inizio della storia con Andrea Zenga. Ma anche da parte di Giulia Salemi non sono da escludere stoccate, visto che è rimasta molto male dopo essere stata nominata praticamente da tutti.

Qualche ora fa però è stata Stefania Orlando a rendersi protagonista di una considerazione assolutamente non amichevole nei confronti della modella brasiliana. Ha approfittato del passaggio di un aereo, recante un messaggio dedicato alla Mello, per provocarla e punzecchiarla. Tra le due il rapporto si è deteriorato soprattutto in seguito all’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Secondo Dayane, Tommaso Zorzi si è fatto influenzare negativamente proprio dalla conduttrice. (Continua dopo la foto)















Durante un confessionale, Dayane Mello ha detto infatti a proposito di Stefania Orlando: “Lo sta influenzando alla grande in ogni decisione e Tommaso è diventato cattivo per colpa sua. Per lei è come se fosse questa l’ultima opportunità della carriera e con il suo comportamento sta condizionando tantissimo Tommaso. Non la sopporto e la mia più grande vittoria sarà la sua eliminazione”. Ora, dopo il messaggio dal cielo in suo onore, la Orlando ha deciso di provocarla. (Continua dopo la foto)















Nella scritta presente sul velivolo che sorvolato Cinecittà, i fan della Mello hanno riportato: “Dayane, la vera storia d’amore del GF Vip”. E Stefania Orlando ha subito replicato in modo ironico: “Direi la vera falsezza”. E la sudamericana, che ha ascoltato le sue parole, le ha detto grazie in modo altrettanto sarcastico. Dunque, chiarimenti in vista non ce ne sono e nella puntata di venerdì 19 febbraio il rischio è che ad ogni piccola miccia accesa, possa scatenarsi un incendio pazzesco. (Continua dopo la foto)









Dayane Mello si è nuovamente litigata con Rosalinda: “Non mi sembra questo grande sforzo baciare Zenga”, le ha detto riferendosi ovviamente al suo flirt sbocciato con il figlio dell’ex portiere e la Cannavò non ha preso bene quella frecciatina. E infatti è andata su tutte le furie: “Neanche ti rispondo, l’ho detto perché non ho fame. Basta con queste frecciatine, stai zitta”. Chissà cosa accadrà nei prossimi giorni.

