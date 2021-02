L’uscita di scena dal GF Vip di Maria Teresa Ruta è stata un vero colpo di scena. Uscita, per volere del pubblico, che era stata anticipata da un violento scontro a distanza con Cristiano Malgioglio. La puntata precedente all’eliminazione Cristiano aveva accusato Maria Teresa di essere “falsa”.

E lei: "Caro Cristiano io sono rimasta scioccata quando sei andato via – ha iniziato la concorrente -, non ho neanche capito perché sei stato nominato, eri una ventata di allegria e generosità, con te ci siamo detti delle cose bellissime, quando mi hai fatto quell'intervista in lavatrice piuttosto piccante e ficcante, mi hai detto che ero trasparente". Ma Malgioglio è stato molto meno dolce ed è subito passato al contrattacco: "Tu sei una grande stratega, i reality hanno bisogno di personaggi come te, tu fai sempre la vittima, perché piangi con niente".















"Tu hai detto delle cose, che sono un'attrice, una stratega – la replica di Maria Teresa – Se tu pensi che io sia falsa, potrei pensare che anche quel siparietto potrebbe essere falso, io stavo rispondendo alle tue accuse non ho mai detto che fosse falso, ma che potrebbe esserlo. Abbiamo gli stessi diritti di replica. Io non sono un'attrice, non me l'hanno fatto fare perché non sono capace".















Insomma, Malgioglio non ci è andato leggero con Maria Teresa, che ha sempre reagito col sorriso anche se era evidente che ci fosse rimasta male di fronte a quegli attacchi. I due si conoscono da tantissimo tempo ma la bella notizia è che dopo la loro furiosa lite in studio sono tornati buoni amici. Lo ha confermato Guenda Goria, la figlia della Ruta che è stata intervistata da Turchese Baracchi nel programma di Radio Gossip News Italia, Turchesando.











Guenda ha spiegato che sua madre e Cristiano Malgioglio sono tornati a essere grandi amici dopo aver chiarito i loro punti di vista. “Malgioglio è dispiaciutissimo di quanto successo – le parole della ex concorrente del GF Vip – Ha mandato un mazzo di fiori nel camerino di mia madre. È stato un momento di show. Ci siamo riappacificati”. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

