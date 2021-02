Non c’è mai pace a UeD e le anticipazioni della registrazione di martedì scorso lo confermano: ancora una volta si è reso necessario l’intervento di Maria De Filippi perché la situazione in studio non degenerasse. Il sito Il Vicolo delle News spoilera infatti che è grazie alla conduttrice se si è evitato il caos che sarebbe scoppiato per via di una lite tra i due protagonisti storici del programma che rischiava di finire male dietro le quinte. Ma andiamo con ordine.

Stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, la nuova tronista Samantha Curcio si è subito dimostrata un vero e proprio vulcano. Arrivata da pochissimo nello studio del dating show, ha già dato parecchio da parlare. Tutto è iniziato quando in trasmissione è arrivata una nuova dama per conoscere Armando Incarnato, Federica. (Continua dopo la foto)















Poco dopo si è accesa una forte una discussione tra l’imprenditore napoletano e Gianni Sperti in cui a sorpresa si è infilata pure la nuova tronista, che ha espresso un pensiero negativo nei confronti del cavaliere. Ovviamente Armando non è rimasto a guardare e le ha dato della maleducata, con l’opinionista che invece difendeva Samantha. Non solo. Il peggio è arrivato quando Riccardo Guarnieri ha preso la parola. (Continua dopo la foto)















Il tarantino ha fatto degli apprezzamenti su Federica e Armando non ha gradito, ma Maria De Filippi lo ha inserito nella discussione. Che si è presto tramutata in una vera e propria lite tra i cavalieri, fino a quando il napoletano è uscito dallo studio ma non senza fare una battuta infelice alla ragazza, invitandola a restare per Riccardo. (Continua dopo le foto)











Riccardo era una furia e dopo quel commento ha fatto per seguirlo fuori, quindi il tempestivo intervento di Maria De Filippi: la padrona di casa ha bloccato Guarnieri così da evitare la rissa dietro le quinte. Ma ciò nonostante, dopo un po’, Riccardo è uscito dallo studio mentre Federica è rimasta ma non solo per Armando.

“Loro due insieme? Che coppia bomba”. Stefano De Martino, mica un gossip qualsiasi. Lei è tra le più belle della tv e fresca di separazione