Lamberto Sposini compie 69 anni. Dieci anni fa l’ictus, come sta oggi l’ex volto del Tg5

Lamberto Sposini spegne 69 candeline e ha ricevuto migliaia e migliaia di auguri da parte di colleghi, amici e semplici follower che da quando il giornalista e conduttore è cambiata per sempre non hanno mai smesso di incoraggiarlo e fargli sentire il proprio calore. Nonostante la lontananza dal lavoro, il giornalista non ha perso i colleghi e gli amici più stretti, che proprio nel giorno del suo compleanno gli stanno dimostrando un grande affetto.

Era il 29 aprile 2011, un giorno speciale per la stampa mondiale perché stava per essere trasmesso in diretta il royal wedding tra il principe William e Kate Middleton. Ma a pochi minuti dalla diretta, Sposini cadde a terra sorpreso da uno spaventoso ictus che avrebbe poi compromesso la sua vita per sempre. Da quel giorno il giornalista è sparito dalle scene televisive e comunica con il pubblico attraverso il suo profilo Instagram, dove pubblica scene di vita domestica, scatti con gli amici e ricordi. (Continua dopo la foto)















“Lamberto è lucidissimo, ma non parla– aveva spiegato l’ex moglie Sabina Donadio in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2015 – Un grumo di sangue del diametro di sette centimetri ha premuto quattro ore sull’area del linguaggio. Conseguenza: lui capisce tutto ed è in grado di legare, nella sua testa, il significato alla parola, però la parola non esce. Né a voce né in scrittura. Tecnicamente si chiama afasia. Fortunatamente ha una mimica facciale notevole: con gli occhi esprime tutto”. (Continua a leggere dopo la foto)















Nei giorni scorsi era stato omaggiato dalla storia su Instagram di Barbara d’Urso, amica di sempre. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha infatti condiviso su Instagram uno scatto che ha fatto subito il giro del web. Nell’immagine, Barbara D’Urso è in compagnia di Lamberto Sposini ed è stata una pioggia di commenti: “Un vero signore”, “Ci manchi, siete bellissimi”, “Che uomo, sempre distinto e con un sorriso dolce”. E oggi c’è un’altra amica di sempre che gli rende omaggio: Carolyn Smith, coreografa, ballerina e giudice di Ballando con le stelle. (Continua a leggere dopo la foto)









“Oggi i miei due uomini del cuore compiono gli anni“, ha scritto su Instagram augurando buon compleanno al giornalista. Nella puntata dello scorso 4 gennaio, Mara Venier aveva interrotto la rubrica di Paolo Fox sull’oroscopo con voce commossa, spiegando a tutti che le era appena arrivato un messaggio dell’amico: “Mi è arrivata ora una foto di Lamberto Sposini, ci sta guardando. Un abbraccio a lui, anche noi lo abbracciamo. Lambertone mio“. Oggi Lamberto Sposini vive nella sua casa di San Felice, alle porte di Milano. Vicino a lui ci sono l’ex moglie Sabrina, che gli è sempre stata accanto, e Matilde, la figlia adolescente alla quale è legatissimo.

