L’ultima puntata di Chi l’ha visto si è aperta con una Federica Sciarelli piuttosto sconvolta. La conduttrice ha dato il via alla puntata dell’iconico programma in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3, comunicando una certa difficoltà nel lanciare la prima notizia. “Buonasera a tutti voi. Guardate, è davvero difficile questa sera iniziare il programma”, ha esordito per poi chiarire quello che è successo.

“È successo qualcosa di assurdo, una cosa che ha scioccato tutti noi ma anche voi”. Una condizione, quella di Federica Sciarelli, del tutto inedita, infatti l’attento pubblico di Chi l’ha visto non si era mai trovato a fare i conti con una simile difficoltà da parte della sua conduttrice. Vediamo insieme cosa è successo… (Continua dopo le foto)





























Una Federica Sciarelli visibilmente scossa, quella che ha aperto la puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri sera, mercoledì 17 febbraio: “Siamo qui con Giuseppe, il papà di Luigi, e con Nicola, il fratello di Alessandro”. La Sciarelli ha dunque lanciato la notizia che racconta la scoperta del ritrovamento dei corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino, i due ragazzi casertani scomparsi a Siracusa, Sicilia, nel maggio del 2014. I due giovani lavoravano entrambi come badanti per un signore anziano. A quanto pare Cerreto e Sabatino sono stati sepolti nel giardino di una villa. Nel luogo del ritrovamento erano già state condotte delle ricerche in passato, ma senza esiti positivi. Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino avevano scovato online l’annuncio di lavoro, decidendo quindi di trasferirsi e scomparendo poco dopo. (Continua dopo le foto)









Il luogo in cui cui sono stati rinvenuti i corpi di Luigi Cerreto e Alessandro Sabatino è di proprietà del figlio dell’anziano signore a cui avrebbero dovuto fare da badanti. Ad oggi non è stato ancora reso noto se l’uomo sia stato arrestato. Durante la puntata di Chi l’ha visto condotta da Federica Sciarelli, si è trattato queso misterioso caso non trascurando alcun punto di vista e particolare. La sparizione dei due giovani era stata inizialmente motivata come allontanamento volontario. Il sospetto, ora, è che si sia trattato di un delitto di “lupara bianca”, legato quindi a cosche mafiose.

