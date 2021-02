Non sono giorni facili per Giulia Salemi, al centro delle critiche dentro e fuori la casa. Quella che è iniziata lunedì sarà una puntata decisiva per lei. Giulia Salemi è infatti finita al televoto contro Stefania Orlando. Una notizia che non si aspettava al punto di essere vittima di un forte crollo emotivo subito dopo la diretta di lunedì 15 febbraio. Giulia Salemi aveva già reso noto il suo dispiacere in merito. Poi nella notte non ce l’aveva più fatta.

Era scoppiata a piangere davanti a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. "Loro? Sono un gruppo naturale che si è creato e mi hanno piano piano isolato, non voglio sindacare le nomination ma le loro motivazioni", aveva detto singhiozzando. Giulia Salemi ha sofferto più di tutti il voto di Rosy: "Per Rosalinda ci sono rimasta male, dal resto del gruppo me lo aspettavo. Non è strategia, è un gruppo naturale che si è creato e io lentamente mi sono isolata".















E ancora: "Prima c'è stata la cosa con Tommaso, poi con Stefania, ora Rosalinda. Non riesco a scindere il gioco dal rapporto umano, motivo per cui ci resto sempre male". In quel frangente era arrivata Stefania: "Non sapevo che tutti ti avrebbero nominato. Mi dispiace. Non ti voglio vedere così, mi si stringe il cuore". Lacrime che, c'è da dire, non ha convinto tutti.















Se infatti alcuni sostengono che sia una ragazza giovane, sensibile e genuina; altri credono che sia una abile stratega, una persona piagnucolona ed egocentrica nonché una donna incline a cercare visibilità con diverse 'armi'. Su Giulia Salemi poi è arrivato un giudizio particolarmente pesante. "Premetto che non seguo molto il GF Vip, ma mi stanno arrivando un sacco di messaggi per sostenere Giulia".









E ancora: “Non voglio schierarmi e non voglio prendere una posizione in merito al suo percorso perchè ripeto non ho seguito molto. Ha tutto il mio sostegno e amore nella vita reale come altri miei amici che conto sulle dita. Ma conoscendo la nutria mi sento di dire forza Giulia”. Il toccante messaggio di Stefano Sala.

