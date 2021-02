A suo modo anche Flavio Briatore è stato protagonista di questo GF Vip. Dentro la Casa c’era solo Elisabetta Gregoraci, la sua ex moglie e mamma di Nathan Falco, ma in fondo non si è fatto che parlare di lui anche se non è mai stato fisicamente ospite, né nella Casa né in studio. Eppure i gossip su un loro ritorno di fiamma continuano a dominare le cronache rosa nonostante si siano separati da anni.

Eli ha parlato di lui anche nell’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, escludendo l’indiscrezione sulla coppia. “Io mi diverto a leggere queste cose – ha ribadito a Verissimo – Con Flavio abbiamo un bel rapporto e siamo comunque una famiglia perché abbiamo nostro figlio, però non siamo mai tornati insieme”. (Continua dopo la foto)















“Ma capisco perché escono queste cose, fa parte del mio personaggio. Quando sei così tanto chiacchierata si dicono spesso tante cose”, aveva aggiunto la Gregoraci, che si dice ancora “single” anche se fuori dalla Casa ammetteva spesso di avere “qualcuno che mi pensa”. “Sono entrata che volevo essere spensierata, sono entrata da single – aveva assicurato – Nella Casa, il centro dei miei pensieri è stato mio figlio”. (Continua dopo la foto)















E infatti proprio per lui è uscita dal GF Vip a dicembre scorso: “La mia debolezza e i miei momenti di vuoto nella Casa erano dovuti al fatto che sentivo la mancanza di mio figlio, è stata la prova più difficile”. Ma tornando a Briatore, qualche giorno fa ha cambiato look. Si è immortalato su Instagram con capelli e barba molto più corti facendo il pieno di like e di complimenti. (Continua dopo le foto)











E ora è sull’imprenditore che il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, si concentra. Se finora (o meglio, tuttora) Elisabetta Gregoraci è stata protagonista in tv ora tocca a lui. La rivista parla infatti di un docufilm al vaglio sulla vita di Flavio Briatore, dagli esordi ai successi, passando per gli amori, le vittorie e le sconfitte fino ad arrivare alla sua vita in famiglia.

