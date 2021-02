Il ‘Grande Fratello Vip’ sta per avviarsi verso la sua conclusione. Il prossimo primo marzo ci sarà infatti la finale, che decreterà il vincitore dell’edizione numero 5 condotta da Alfonso Signorini. Intanto, però, iniziano già a circolare rumor clamorosi. Riguardano in particolare l’opinionista Antonella Elia, tanto criticata e bistrattata in queste settimane. Le sue uscite poco felici hanno fatto scatenare una marea di polemiche, non solo all’interno della Casa, ma anche all’esterno.

A parlare di lei nell’ultimo periodo ci ha pensato anche Rita Dalla Chiesa, la quale ha detto che così facendo rischia seriamente di rovinarsi la carriera. Ed ecco che il giornale ‘Libero’ ha saputo in anteprima una notizia decisamente clamorosa. I vertici di Mediaset sarebbero giunti ad una decisione, ponderata presumibilmente in questi giorni, che sarà una vera e propria mazzata per la showgirl. Non sappiamo come reagirà Antonella Elia, ma indubbiamente non ne sarà felice. (Continua dopo la foto)















Stando a quanto riferito in queste ore, l’opinionista non sarà riconfermata nella prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Dovrà quindi per contratto proseguire fino alla fine della trasmissione, ma poi le strade si divideranno in maniera definitiva. A quanto sembra la produzione del reality show non ha gradito per niente le affermazioni di Antonella Elia. Anche ‘TvBlog’ ha confermato la notizia. Pare inoltre che nemmeno Signorini sia soddisfatto delle sue performance. (Continua dopo la foto)















Antonella Elia difficilmente sarà in grado di far cambiare idea a Signorini e alla redazione. Probabilmente le sue invettive contro Elisabetta Gregoraci e Samantha De Grenet le hanno causato la rottura definitiva con il programma in onda su Canale 5. Il timore è che dopo questa esperienza potrebbe avere difficoltà a trovare un’altra collocazione, come ha detto la Dalla Chiesa. Servirà un cambio di marcia da parte della showgirl per migliorare le considerazioni su di lei. (Continua dopo la foto)









Questo quanto affermato da Rita Dalla Chiesa su Antonella Elia: “Sembra che ce l’abbia con qualcuno o probabilmente ce l’ha solo con se stessa. Credo che nell’ultimo anno e mezzo lei abbia sofferto e continui a soffrire per Pietro Delle Piane. Ma non deve far pagare il suo personale momento di crisi alle altre donne. Rischia di rovinarsi la carriera se continuerà in questo modo. Ma conoscendola sarà rimasta male capendo che ha urtato la sensibilità di Samantha”.

