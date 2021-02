La nuova coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sta facendo sognare tutti, quasi oscurando la pur bellissima relazione sentimentale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nonostante Dayane Mello abbia un po’ rovinato l’allegria dell’attrice siciliana, a causa di atteggiamenti scontrosi, adesso le cose sembrano andare decisamente meglio e nella Casa la tensione si è ridotta di parecchio. E nelle ultime ore la situazione è anche diventata estremamente bollente.

In particolare, Tommaso Zorzi è stato il primo a rendere intrigante la situazione tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Ha deciso, insieme agli altri coinquilini, di iniziare un gioco hot con domande di qualsiasi natura. Hanno posto alla neonata coppia dei quesiti sul futuro. Cosa dunque faranno una volta usciti definitivamente dal reality show, che ricordiamo terminerà lunedì primo marzo. Ed è stata la risposta ad una domanda di Dayane ad aver acceso i bollenti spiriti. (Continua dopo la foto)















Stefania Orlando ha innanzitutto domandato al figlio di Walter dove vorrà portare con sé la sua ormai fidanzata, quando finirà l’esperienza dentro la Casa più spiata d’Italia. Lui ha risposto in modo convinto che vorrebbe concedersi un meraviglioso fine settimana all’interno di un centro spa. Da parte di Rosalinda Cannavò c’è stato l’apprezzamento totale, quindi presumibilmente Covid permettendo, sarà ciò che faranno in futuro. Ma ecco poi giungere la domanda spinta di Dayane. (Continua dopo la foto)















La modella brasiliana non ha voluto cincischiare più di tanto ed ha messo subito alle strette il giovane, chiedendogli che tipo di intimo vorrebbe che Rosalinda indossasse la prima notte. E lui ha replicato: “In generale il mio intimo preferito è nero”. C’è comunque stato un momento di estremo imbarazzo. Poi Zenga ha confessato di essersi limitato inizialmente proprio perché portava rispetto nei confronti della Cannavò, ma entrambi hanno fatto capire che l’interessa c’era da parecchio. (Continua dopo la foto)









Durante una conversazione alcune frasi di Rosalinda Cannavò hanno fatto infuriare i fan. Tommaso, commentando il comportamento della modella, ha affermato: “Ogni volta che Dayane perde il controllo su di te, si comporta in questo modo. Lei vuole controllarti”. E Rosalinda gli dà ragione, facendo infuriare i fan, e ammette di averne parlato anche con la psicologa: “Lei non accetta che io sia libera e che non mi possa controllare. Ho parlato con la psicologa”.

