Che sandali! Ma che prezzo… Alessia Marcuzzi, il pezzo forte del look in pelle è davvero ‘off limits’. Tenetevi forte

Alessia Marcuzzi sexy e super lusso per Le Iene. Alla guida del timone del programma in onda su Italia 1, Le Iene, Alessia trova al suo fianco Nicola Savino e l’intramontabile Gialappa’s Band, che a partire da metà marzo andranno incontro a un doppio appuntamento, quello del giovedì, che vedrà l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Un successo preannunciato per Le Iene Show con una splendida Alessia Marcuzzi più glamour che mai alla guida del timone. E per la nuova edizione 2021 del programma, la conduttrice non poteva che rubare la scena. In puntata con il completo di pelle nera, Alessia Marcuzzi ha dato l’ennesima prova di stile, ponendosi come modello di ispirazione per molte telespettatrici. (Continua a leggere dopo la foto).















I riflettori non potevano che restare accesi su di lei e su un look curato nei minimi dettagli. In perfetta sintonia con il mood del programma, anche Alessia in completo nero e in pelle non poteva che preannunciare una stagione televisiva ricca di sorprese e di servizi interessanti, proprio come di consuetudine per gli inviati de Le Iene. Non solo un animo squisitamente rock, dunque, quello della Marcuzzi, ma anche votato al lusso. (Continua a leggere dopo la foto).















Ecco alcuni dettagli da sapere sul vestito in pelle griffatissimo. Si tratta di un completo in pelle firmato Federica Tosi, formato da un top a girocollo con le spalline imbottite e una minigonna a vita altissima effetto bustino, impreziosito e illuminato con bottoni sul punto vita. Il prezzo del completo arriva a un totale di oltre 1.100 euro. Ma al completo non si poteva che abbinare un dettaglio all’altezza. (Continua a leggere dopo le foto).









Per mettere in bella e dovuta mostra la perfezione delle gambe vertiginose, Alessia Marcuzzi non poteva che fare cadere la scelta su un paio di sandali rigorosamente alla schiava in total black. Il modello è quello Roxanne che vanta la firma di Dsquared2. Immancabile il tacco a spillo per slanciare ulteriormente il fisico mozzafiato della conduttrice ma non solo. I sandali riportano anche alcuni dettagli in pvc trasparente con cinturini che salgono fino al ginocchio. Un picoclo difetto? Il prezzo, che non si presta a tutti. Ben 1.089 dollari, ovvero poco più di 900 euro. Non male.

