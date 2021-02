“Sapete cosa dovete fare con Stefania Orlando…”. GF Vip, Tommaso Zorzi si è scoperto. Ma lei non sa niente

Dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, anche Tommaso Zorzi ha conquistato la finale del Grande Fratello Vip. L’influencer, favorito sin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, è stato scelto dal pubblico come terzo finalista del reality show condotto da Alfonso Signorini. La finale, salvo clamorosi colpi di scena che, tuttavia, dalle parole dello stesso Alfonso Signorini, sembrano essere escluse, sarà trasmessa in diretta il 1° marzo.

“E pensare che te ne volevi fuggire via!”, lo ha rimproverato Alfonso Signorini, ricordando come Zorzi, dopo la lite di venerdì scorso con Giulia Salemi, abbia cercato di lasciare la Casa nel cuore della notte. Il concorrente è stato fermato in tempo da Stefania Orlando e Andrea Zelletta ma non sarebbe uscito perché gli autori avevano già chiuso la porta a chiave. (Continua a leggere dopo la foto)















La scelta era tra Andrea Zelletta, Tommaso Zorzi e Rosalinda Cannavò. Gli appassionati da casa hanno fatto la loro scelta e Tommaso Zorzi ha conquistato la finale con il 61% delle preferenze. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip i vipponi hanno fatto le nuove nomination e dopo una serie di salvataggi, le due concorrenti finire al televoto sono Stefania Orlando, grande amica di Tommy, e Giulia Salemi, con la quale l’influencer ha avuto u durissimo scontro. (Continua a leggere dopo la foto)















Per la cronaca Rosalinda Cannavò è arrivata 36%, mentre Andrea Zelletta solo al 3%. Lacrime di felicità da parte di Stefania Orlando, che lo ha abbraccia fortissimo. E proprio ora è lei a combattere per conquistarsi un posto in finale insieme all’amico, che in queste ore ha lanciato un accorato appello ai suoi fan. “Non mi fate scherzi con l’Orlando eh, faccio come la De Lellis con Ivana: le mie bimbe sanno quello che devono fare”, ha detto l’influencer milanese rivolgendosi ai fan fuori dalla casa, proprio come anni fa aveva fatto Giulia De Lellis per salvare Ivana Mrazova dal televoto. (Continua a leggere dopo la foto)









Tommaso Zorzi: “non mi fate scherzi con l’Orlando eh, faccio come la De Lellis con Ivana: le mie bimbe sanno quello che devono fare.”

pic.twitter.com/P5gz6qCKEI — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 16, 2021

Mancano due giorni alla puntata di venerdì, quando scopriremo se a uscire sarà Stefania Orlando (che comunque può contare una folta schiera di fan) o Giulia Salemi, che nella casa ha trovato l’amore grazie a Pierpaolo Pretelli e proprio questo potrebbe permetterle di vincere lo scontro.

