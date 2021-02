Carlotta Dell’Isola è uscita dal GF Vip da qualche settimana. E con l’anello al dito. Proprio prima di concludere la sua seconda avventura televisiva (pochi mesi fa l’avevamo vista a Temptation Island), ha ricevuto la sorpresa dal suo fidanzato Nello, che le ha chiesto di sposarlo sulla passerella di fronte alla Casa più spiata di Cinecittà. Breve ma intensa la partecipazione di Carlotta al reality di Canale 5 e, come gli altri ex concorrenti, ora la ritroviamo in studio per le dirette.

Ma anche su Instagram, dove di recente ha commentato la nomination ricevuta da Andrea Zenga. Non se l’aspettava, c’è rimasta molto male come confidato anche ora in un’intervista a Novella 2000. “Andrea e io siamo arrivati insieme al GFVip – ha raccontato Carlotta – Prima di entrare nella Casa ci eravamo promessi di supportarci a vicenda. (Continua dopo la foto)















“È un ragazzo perbene, di sani principi, non mi permetterei mai di giudicarlo. Ma ha fatto una cosa che non mi sarei mai aspettata“, ha proseguito raccontando che i follower le avevano appena chiesto “alcune opinioni sui miei ex compagni del GFVip”. E “Alla domanda su cosa pensassi di Andrea Zenga, ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene”. (Continua dopo la foto)















“Solo questo, non ho detto niente di così grave”, ha aggiunto la ex gieffina, che se non si aspettava il voto di Zenga tantomeno poteva immaginare la bufera che si è scatenata dopo il suo commento. Non solo semplici offese, ma addirittura vere e proprie minacce che non hanno potuto fare a meno di metterla in allarme: “Sono ancora sconvolta”, rivela ancora alla rivista diretta da Roberto Alessi, dopo averne già parlato a caldo, tra le Storie. (Continua dopo le foto)











“Questi individui non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente, ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte. Ora ho anche paura di uscire da sola, perché dopo quello che mi hanno detto potrei ritrovarmeli dietro l’angolo. Sono momenti che non auguro a nessuno. Non mi era mai successa una cosa simile”. E, aggiunge Novella 2000, Carlotta è determinata ad adire per vie legali nel caso in cui il polverone non si plachi.

