Per chi non se ne fosse accorto “The Truman Show” aveva ragione. Viviamo tutti, sette, otto , chi può dirlo? dieci o magari quindici miliardi collegati h24 a social, rete, Internet, cellulari più intelligenti di noi e sogniamo di diventare delle star. Delle autentiche star. Di quelle che comprano macchine extra lusso, razzi supersonici per andare su un pianeta più bello e accogliente di Marte – capito Elon? – e case che la villa di Michael Jordan spostati proprio.

E allora ecco che ogni volta che si parla di prossimi concorrenti al reality che sta per andare in onda tutti, vip e ‘viperette’, attori ultra famosi o teatranti caduti in disgrazia da secoli, fanno la solita scena: “Chi? Io ripreso dalle telecamere in una stanza con altri ‘sfigati in cerca di gloria’? Ma manco per sogno!”. Poi, chissà com’è, vai a vedere i dati di ascolto e scopri che i reality fanno sfaceli. Reality come L’Isola dei Famosi, format al quale, in tutta onestà, piacerebbe partecipare pure a me, che non sono vip e manco vorrei mai diventarlo … (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo quanto riportato da Libero, nella prossima Isola dei Famosi non vedremo Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta, nonché noto ed apprezzato giornalista sportivo con la fama di essere uno ‘sciupafemmine’, non parteciperà al programma che dovrebbe partire l’11 marzo su Canale 5, dopo la finale del GF Vip 5, marzo con la conduzione della moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi. Al suo posto si fa il nome di uno dei nuotatori più vincenti della storia italiana. Uno capace di conquistare un roba come 153 podi tra Olimpiadi, Mondiali e Campionati vari, fin da giovanissimo. (Continua a leggere dopo la foto)















Il sito TvBlog.it ritiene che il sessantasettenne Amedeo Goria sarà rimpiazzato da quello che in tanti conoscono come “Il Cagnaccio”, cioè il napoletano Massimiliano Rosolino. Un tale soprannome il classe ’78 se lo è guadagnato, come ha spiegato lui stesso a WikiSport.eu: “Per il mio temperamento! Ho sempre avuto una nuotata “molto a testa alta” . Se mi trovavo ai piedi di un avversario davo l’impressione di “mordergli le gambe”. Questo mio stile penalizzava un po’ la tecnicità però serviva per darmi la carica per cercare di raggiungere l’avversario e vincere”. Uno che, insomma, non solo ha trovato la passione della sua vita e l’ha fatta diventare un mestiere, ma che, anche quando si è ritrovato dietro non si è mai arreso. E alla fine è arrivato dove voleva, lì, nell’olimpo acquatico scolpito nella storia. (Continua a leggere dopo la foto)









Dovrebbe essere, quindi, l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino a sostituire Amedeo Goria all’Isola dei Famosi prossima ventura (non Simona eh). Il reality condotto da Ilary Blasi, di cui più sotto vi anticipiamo il cast definitivo, partirà il prossimo 11 marzo su Canale 5. E nel cast troveremo, secondo l’indiscrezione di TVBlog, anche Massimiliano Rosolino, che è già avvezzo alla tv avendo partecipato a “Ballando con le Stelle”, “Pechino Express” e “Piccoli Giganti”. Infine, secondo VeryInutilPeople, ecco il cast definitivo, almeno al momento, dello show: Giovanni Ciacci, l’ex calciatore inglese Paul Gascoigne, l’attore Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, il modello Akash Kumar. E ancora Fariba Teherani (mamma della gieffina Giulia Salemi), il visconte Ferdinando Guglielmotti, Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzo, Angela Melillo e la comica Valentina Persia.

“Ridicola, sei stata asfaltata!”. Brutto colpo per Alba Parietti, la showgirl demolita dal web dopo quelle parole