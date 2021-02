Non c’è proprio pace per Rosalinda Cannavò. La concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ sperava di potersi godere appieno questa sua conoscenza approfondita con Andrea Zenga, culminata con un bel bacio scambiato dopo la diretta. Ma l’atteggiamento assunto da Dayane Mello l’ha fatta rattristare moltissimo, infatti la sudamericana è stata molto fredda nei suoi confronti e l’ha anche attaccata duramente, dopo che Rosalinda ha deciso di nominare Giulia Salemi durante le nomination.

Stefania Orlando, intervenuta sulla questione, ritiene che dietro questo comportamento della Mello ci sia una grande gelosia, visto che avrebbe voluto fidanzarsi con il figlio di Walter Zenga. Samantha De Grenet è invece un po’ più cauta su questa considerazione, ma restano molti dubbi. L’attrice è stata anche attaccata dall’ex gieffino Salvo Veneziano e qualche ora fa, anche se lei ne è all’oscuro, è stata punzecchiata da un’ex protagonista del reality show di Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)















Rosalinda Cannavò è mal sopportata dall’ex vippona Sonia Lorenzini, la quale conversando su Instagram con i suoi follower ha realizzato una poesia che ha preso di mira la ragazza. Tanta ironia e provocazione nelle parole dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Sicuramente i fan della Cannavò si saranno infastiditi non poco dopo aver ascoltato quelle parole decisamente pungenti. Era stata una fan della Lorenzini a chiedere un giudizio sulla gieffina ed ecco che è partita con la poesia. (Continua dopo la foto)















Sonia ha quindi recitato la poesia e questo è stato il contenuto della stessa: “Rosalinda Rosalinda, di sicuro hai vinto il guinness per la più finta. Ma io da mo’ che ti avevo sgamata, stai sicura a me non mi hai fregata. Sempre vittima degli altri, hai fatto fessi a tutti quanti. Con le favole da settembre, ci sei arrivata fino a dopo dicembre. Guardando la chiave della serratura, lasciatemi dire, che brutta figura. La storiella l’hai proprio voluta, mo’ con Zenga ce l’hai avuta”. E non è finita qui. (Continua dopo la foto)









Sonia Lorenzini ha proseguito: “Mi sembra che la maschera sia caduta, non è passata però lei per cornuta. Ora che le Rosmello sono andate, in finale per favore non ce la mandate. Mi piacerebbe poi smentirvi, ma solo avevo ragione c’ho da dirvi”. E anche Soleil Sorge ha attaccato Rosalinda Cannavò: “Comunque lei inizia la quarta relazione durante una di 14 anni con proposta di convivenza e le dicono brava”.

