Jonathan Kashanian fa sempre divertire tantissimi telespettatori con la sua ‘SuperClassifica Jon’, in onda durante ‘Detto Fatto’ di Bianca Guaccero. I siparietti tra i due sono quasi sempre esilaranti e spesso e volentieri la conduttrice deve difendersi, ovviamente in senso bonario, dalle sue punzecchiature che la mettono in imbarazzo. Ma nella puntata del 16 febbraio l’ex gieffino ha raccontato un episodio davvero brutto, dunque lo abbiamo visto in una versione decisamente inedita.

Aveva riferito alcuni giorni fa di un problema che gli era successo, senza entrare troppo nei dettagli. Stavolta, in diretta televisiva, ha voluto raccontare qualcosa in più scatenando anche la reazione impressionata di Bianca. Jonathan Kashanian ha rischiato davvero di farsi molto male mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Una banale disattenzione gli è costato caro, anche se fortunatamente è stato regolarmente presente in studio. Vediamo cosa ha detto. (Continua dopo la foto)















Jonathan ha avuto un incidente domestico e si è fatto molto male ad uno zigomo. Durante il suo dialogo con la Guaccero, ha affermato: “L’altro giorno stavo sistemando il bucato, i calzini, le magliette, ecc. e ho preso una botta nello spigolo dello scaffale. Ma ho pensato che non fosse successo niente, invece dopo mezz’ora vedo che colavo tutto di sangue come Blade Runner”. Bianca lo ha subito frenato: “Tralasciamo certi dettagli”. E successivamente lui ha confidato altri particolari. (Continua dopo la foto)















Dunque, Jonathan Kashanian ha avuto una profonda ferita allo zigomo. Ha poi aggiunto: “Adesso c’è voluta un’ora a pulirlo anche con il trucco perché c’è uno sbrego profondo”. La padrona di casa è rimasta davvero sbigottita da questo racconto choc, ma successivamente si è cambiato argomento parlando appunto della sua ‘SuperClassifica Jon’. Una confessione che avrà comunque turbato anche il pubblico da casa, felice però che l’opinionista televisivo sia in buone condizioni. (Continua dopo la foto)









Prima di diventare una celebrità televisiva e dopo essersi trasferito nella città di Milano, pare abbia lavorato come calligrafo. Ha inoltre fornito alcune lezioni private. Praticamente nessuno avrebbe indovinato il suo vecchio mestiere. Questa notizia è riportata da vari siti presenti online e non è mai stata smentita da Jonathan Kashanian. Ora invece è un personaggio importantissimo della televisione pubblica italiana.

