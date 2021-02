La mattinata nella Casa del Grande Fratello Vip prosegue serenamente fino a quando i vipponi escono in giardino incuriositi per l’ennesimo aereo della giornata. L’inconfondibile rumore di un aereo nel cielo di Cinecittà scatena tutti, in particolare i destinatari del messaggio aereo, Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò, che uscendo in veranda leggono il pensiero dei loro fan: “ROS&ZEL♡ WE CAN BE ANYTHING #ZELINDA”.

I due concorrenti rimangono visibilmente senza parole e con lo sguardo rivolgo sul cielo ringraziano i loro sostenitori stringendosi in un caloroso abbraccio mentre i compagni d'avventura si complimentano con loro. Dopo le tensioni accumulate durante la puntata di ieri sera un messaggio di incoraggiamento dai fan sembra essere il migliore dei modi per iniziare una nuova giornata al GF Vip.















Ma la gioia per Rosalinda dura poche ore, perché poco prima di pranzo un altro aereo sorvola la casa con un messaggio decisamente diverso. Le destinatarie sono infatti l'attrice e Dayane Mello, con la quale nelle ultime ore i rapporti si sono completamente raffreddati. Dayane esce in giardino e legge lo striscione: "D ♡ SEI L'UNICA CERTEZZA SIAMO SOLO CON TE EX ROSMELLO" e rientrando in Casa dice: "Ragazzi ormai abbiamo preso strade diverse è evidente".















A quel punto Rosalinda, che nelle ultime ore si è baciata con Andrea Zenga, chiudendo definitivamente con il fidanzato Giuliano, che ieri sera ha inviato una diffida al Grande Fratello Vip, si è rifugiata in camera in lacrime. L'allontanamento con Dayane l'ha fatta soffrire e lo ha confessato a Tommaso Zorzi: "Ho fatto di tutto per lei, questo non me lo merito… ci rimango male perché ci tengo e non mi ha capita", ha detto. Ma il pomeriggio non è ancora finito e sulla casa arriva l'ennesimo aereo.









Questa volta, però, il messaggio non è per nessun inquilino della casa, ma per due personaggi che da circa un mese stanno rimepiendo le pagine delle cronache rosa: Diletta Leotta e Can Yaman. Come si vede in un video andato in onda a “Pomeriggio Cinque”, l’attore turco avrebbe fatto sorvolare sul cielo di Roma un aereo con la scritta: “Diletta, vuoi sposarmi? Ti amo Can”.

