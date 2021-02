Tensione al Grande Fratello Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, le due vippone diventate amiche nel corso della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nonostante già in passato ci fossero state alcune incomprensioni tra le due, dopo l’avvicinamento tra l’attrice e Andrea Zenga Dayane si è lamentata dell’amica perché è stata l’ultima a sapere della ‘tresca’.

L’attrice siciliana non ha gradito gli atteggiamenti dalla modella brasiliana ed ha addirittura avuto un dubbio: “Ma è mia amica o nemica?”. La Mello non ha perdonato a Rosalinda neanche la nomination contro Giulia Salemi e qualcosa si è rotto. Stefania Orlando non ha alcun dubbio su questa vicenda ed è certa al 100% che alla base di questi litigi ci sia l’interesse di Dayane nei confronti di Andrea Zenga. La conduttrice ha infatti dichiarato: “Lei era interessata a Zenga per prima, c’è di mezzo la gelosia. Lui non si è mostrato interessato a lei, ma si è mostrato interessato a te. Lei a questa cosa, da donna, ci è rimasta male. Le hai fregato il fidanzato”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma le emozioni per questa giornata proseguono senza sosta e Tommaso, rimasto in veranda, riconosce l’avvicinarsi di un nuovo aereo sopra la Casa di Grande Fratello VIP. Questa volta il messaggio sembra essere rivolto a Dayane che correndo raggiungere immediatamente il giardino per leggere il nuovo striscione dai fan: “D ♡ SEI L’UNICA CERTEZZA SIAMO SOLO CON TE EX ROSMELLO”. La modella guarda l’aereo e continua a mangiare senza commentare, poi rientra in Casa dicendo: “Ragazzi ormai abbiamo preso strade diverse è evidente”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’aereo lascia senza parole Rosalinda che abbandona il gruppo per andarsi a rifugiare in camera da letto. Tommaso raggiunge immediatamente la giovane che, con gli occhi lucidi, si commuove dicendo: “Ho fatto di tutto per lei, questo non me lo merito… ci rimango male perché ci tengo e non mi ha capita” mentre il coinquilino la conforta premurosamente: “Ma tu non devi farti cambiare l’umore da queste cose”. (Continua a leggere dopo la foto)









Successivamente però nella stanza arancione arriva anche Zenga che capendo perfettamente lo stato d’animo di Rosalinda si sdraia accanto a lei ed abbracciandola la consola: “Lo so che è pesante come situazione ma io ci sono, ti siamo tutti vicini”.

“So perché Dayane ce l’ha con Rosalinda”. GF Vip, è Stefania Orlando a svelare il segreto ai vipponi