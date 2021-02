Nella notta è nuovamente scoppiata la passione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Mentre tutti i concorrenti sono pronti ad andare a dormire, l’attrice resta sveglia e viene raggiunta in camera dal figlio di Walter Zenga. Il giovane si sdraia accanto alla compagna d’avventura e in silenzio si scambiano lunghi sguardi negli occhi sorridendosi; la complicità fra loro è ormai palese ma Rosalinda vuole rimanere coperta dal lenzuolo quasi a non voler far mostrare alle telecamere le sue espressioni.

Poi si spengono le luci e i due si fanno ancora più vicini in un tenero abbraccio che poco dopo sfocia in un bacio: lunghi silenzi e tenerezze che sembrano ormai preannunciare una passione pronta a travolgerli. Andrea aveva raggiunto Rosalinda nel suo letto dopo che quest’ultima aveva litigato con Dayane Mello. La modella brasiliana l’ha accusata di aver tradito Giulia Salemi nominandola e ha addirittura abbandonato il suo letto, andandosene a dormire nella stanza blu. (Continua dopo la foto)















Il bacio questa volta c’è stato eccome, ma ha lasciato interdetti molti telespettatori visto che fino a qualche ora prima lei sembrava frenata e delusa per la diffida di Giuliano. “Ma questa aspettava che Dayane se ne andasse dal letto per limonare? Squaaaalllooooore 10 giorni fa diceva che voleva Giuliano e 4 giorni fa si interrogava sulla sua sessualità”, ha commentato uno. E poi: “Qualcuno dica a Dayane che questi hanno limonato sul suo letto”. (Continua dopo la foto)















In molti hanno notato una certa somiglianza tra Rosalinda Cannavò e l’ex ragazza di Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra. Guardando le foto delle due ragazze i lineamenti sembrano essere abbastanza simili. Sui dice che alla fine di un rapporto si cerca sempre qualcosa di diverso. In questo caso Zenga junior è voluto andare sul sicuro scegliendo una ragazza che somiglia molto a quella precedente. (Continua dopo la foto)









Alessandra Sgolastra è la ragazza con cui si è presentato a Temptation Island Vip. La loro storia è terminata nel 2020 e adesso lei ha deciso di voltare pagina e di riaprire il cuore a un nuovo amore, quello verso Luca Clementi. Una relazione che la ragazza non tiene certamente nascosta e che mostra a tutti attraverso alcune stories pubblicate su Instagram. Tra i follower di Luca, curiosamente, appare anche Andrea.

