Nella giornata del 16 febbraio è andata in onda una nuova puntata di ‘Mattino Cinque’ con la conduzione di Federica Panicucci. Tutti si sono subito accorti di un particolare presente nella conduttrice televisiva. Le sue dita sono infatti state fasciate e in tanti si sono immediatamente chiesti cosa le sia successo. Sebbene sia stato anche il suo bellissimo look ad aver avuto giudizi positivi, i telespettatori non hanno potuto togliere gli occhi dalle sue mani e soprattutto dalle dita.

La curiosità è diventata sempre più forte da parte del pubblico da casa e, grazie alla presenza in studio di Raffaello Tonon, la gente ha potuto togliersi ogni minimo dubbio. Infatti, l’ospite ha guardato con molta curiosità Federica Panicucci e la presentatrice Mediaset si è resa conto di quegli sguardi. Per questa ragione ha voluto fare chiarezza sulla vicenda ed ha spiegato, anche se non proprio nei minimi dettagli, cosa le fosse accaduto ovviamente prima di andare in diretta. (Continua dopo la foto)















Quando gli occhi di Tonon sono diventati sempre più invadenti, Federica Panicucci ha rotto il silenzio: “Perché mi guardi così? Vorrei dirti di aver giocato ieri a pallavolo, ma non è così. Ho avuto un incidente domestico. Ho avuto giorni migliori”. Dunque, lei è apparsa un po’ turbata dall’episodio, anche se non ha voluto dire altro e non è entrata dunque nei particolari dell’incidente. Sia Raffaello che le altre persone presenti l’hanno tranquillizzata, riferendo che è sempre molto bella. (Continua dopo la foto)















L’opinionista Tonon ha quindi affermato davanti alle telecamere: “Non incide sulla tua eleganza e bellezza, ma sul nostro umore che ci dispiace”. Federica ha concluso così l’argomento: “Dovrò tenere le dita fasciate per qualche giorno, so che non è bellissimo da vedere, ma non posso farci niente”. Quindi, anche nei prossimi giorni la Panicucci si presenterà in questo modo di fronte ai telespettatori. Fortunatamente non si è però trattato di nulla di grave e si riprenderà molto presto. (Continua dopo la foto)









Intanto, a proposito di Federica Panicucci, è circolata la voce che possa essere sostituita da Mediaset: “Avvisate Federica Panicucci che gli ascolti positivi di Mattino 5, pur rendendo felice l’azienda, non blinderebbero la sua posizione. Gira voce che una conduttrice ben vista dai vertici vorrebbe guidare la prossima edizione di Mattino 5”, ha riferito Alberto Dandolo in un articolo sul settimanale ‘Oggi’.

