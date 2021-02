L’annuncio dell’incidente arriva dalla pagina ufficiale di Bianca Berlinguer che, nonostante le divisioni e il daspo imposto dalla Rai, resta molto legata allo scultore e scrittore Mauro Corona. Per chi non avesse seguito la querelle Mauro Corona è stato allontanato, secondo il sito Dagospia, su preciso ordine del direttore di Rai3 Franco Di Mare.

"Mi manca il programma, mi ero affezionato a Bianca Berlinguer. È un lavoro a cui tenevo e tengo ancora. Nonostante le cadute di stile, le cafonate, sono una persona onesta per cui avrei voluto almeno una possibilità per poter chiedere scusa il martedì in quella trasmissione che è stata il luogo del misfatto. Purtroppo non mi è stato possibile, mi bastava almeno una possibilità perché le scuse vanno fatte in pubblico dove si è sbagliato", aveva dichiarato Mauro Corona a L'Assedio, programma in onda sul Nove condotto da Daria Bignardi.















Tutto era nato dopo le parole dell'alpinista pronunciate in diretta a Cartabianca dove si era rivolto alla padrona di casa dandole della "gallina" perché, secondo lui, colpevole di averlo ripreso dopo una pubblicità fatta ad un albergo. L'ennesimo scontro tra Corona e la Belinguer, le scuse immediate e ripetute in diversi contesti, scuse che la giornalista ha accettato sia in pubblico che in privato, spiegando inoltre che il mancato ritorno dello scrittore nel talk dipendeva da altri.















Scuse che la Berlinguer ha accettato ma qualcuno altro no. Proprio la conduttrice ha informato il pubblico dell'incidente in cui è incappato inviando via social un "grande abbraccio" all'amico. Poi spiega: "neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell'omero. Vi aspetto a #cartabianca, questa sera alle 21.20 su Rai 3.









Un post condiviso da Bianca Berlinguer (@bianca.berlinguer)



Sotto al post della Berlinguer si sono fatti vivi subito molti utenti che hanno augurato pronta guarigione allo scrittore. “Forza Mauro, ti aspettiamo”, è uno dei tanto commenti dei fan che sperano di vederlo presto a Cartabianca, difficilmente ci sarà un passo indietro ma la speranza è l’ultima a morire.

