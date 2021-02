Dopo settimane di tentennamenti, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono usciti allo scoperto. Tutto è iniziato un paio di giorni fa, quando il figlio dell’ex calciatore si è dichiarato all’attrice durante una chiacchierata a bordo piscina: “Mi piaci – aveva detto Andrea – ma non un piacere normale. Provo proprio dei sentimenti, ma finora mi sono trattenuto per rispetto per la tua situazione all’esterno”.

E ancora: “Anche quando mi hai scritto il bigliettino, avrei voluto risponderti. Ma non ho voluto metterti in difficoltà. Vorrei abbracciarti di più”. La tenera dichiarazione colpisce Adua Del Vesco alias Rosalinda Cannavò, che risponde così: “Anche tu mi piaci. Quando scherzavano su di noi, io ero contenta. Ci siamo avvicinati perché l’ho voluto anch’io, non hai mancato di rispetto a nessuno”. Domenica sera i due si sono a lungo abbracciati a letto ed è scappato anche un bacio a stampo. Nella puntata di lunedì 15 febbraio, Alfonso Signorini non si è fatto sfuggire l’avvicinamento tra i due concorrenti e ha dedicato buona parte della puntata ai due. (Continua a leggere dopo la foto)















Prima ha separato i due, poi mandato in onda le ultime clip dalla Casa per commentarle con loro. E è venuta fuori una Rosalinda molto presa anche se ancora combattuta perché fidanzata da 10 anni con Giuliano Condorelli. “Abbiamo spesso evitato l’uno lo sguardo dell’altro. Guardandolo ho provato delle sensazioni che a parole non riesco a descrivere. Un mix fra star male e star bene. Il cuore batteva a mille”, le parole di lei. E il figlio di Walter Zenga: “Era tanto che non mi piaceva così una ragazza. Mi ha colpito molto”. “Avevo paura di metterla in difficoltà ed è la cosa che preoccupa di più tutt’ora. Io non ho niente da perdere, mi interessa tutelare lei”, ha aggiunto Andrea. (Continua a leggere dopo la foto)















Inevitabile la reazione di Giuliano Condorelli, che tramite il Grande Fratello Vip ha inviato una diffida: “Ci ha fatto arrivare, attraverso il suo avvocato, la richiesta di non parlare più di lui. Richiesta, che è stata estesa a tutti, anche a te”, ha detto Alfonso Signorini rivolgendosi a Rosalinda. La vera sorpresa però è arrivata nella notte quando, dopo un acceso litigio tra l’attrice e Dayane Mello, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono lasciati andare alla passione ed è scappato il tanto atteso bacio. (Continua a leggere dopo la foto)









A fine puntata, il web è insorto contro il figlio dell’ex portiere Walter Zenga.

Come riporta Il Messaggero: “In rete circola uno scambio di messaggi tra fan che proverebbe l’utilizzo di un bot che avrebbe salvato Andrea Zenga. Inutile dire che ha sottolineare l’accaduto sono i fan avversari. L’accusa di usare un bot non è nuova ed è già capitata ai fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Ma un utente sottolinea come a quella accusa non erano seguite delle prove”.

