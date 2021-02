Dayane Mello al GF Vip, anche Signorini abbagliato dal look: quanto vale ‘solo’ il top di piume

La 40esima dirette dal GF Vip è stata come sempre piena di colpi di scena e anche dopo, nella notte, i vipponi hanno regalato un bello show al pubblico che fa le ore piccole. In puntata, tra le tante cose, si è anche scoperto che Tommaso Zorzi è il terzo finalista di questa quinta edizione del reality. Nelle settimane precedenti i telespettatori avevano indicato già Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli come candidati alla vittoria.

E chissà, invece, chi uscirà tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, entrambe finite in nomination. Giulia, soprattutto, ha preso male il pieno di voti fatto nella Casa. Non si aspettava questo "accanimento" e soprattutto il voto di Rosalinda. Che per questo motivo è e Dayane si è scagliata contro di lei. Si sa, la modella brasiliana non ha mai avuto paura di dire ciò che davvero pensa.















Non solo. Dayane si sta anche distinguendo per look sempre più sofisticati in diretta. Dopo il vestito "jungle" della scorsa settimana, lunedì sera ha dato il meglio di sé in fatto di outfit. Anche Alfonso Signorini, non appena si è collegato coi suoi vipponi, le ha fatto i complimenti tanto era colpito dalle sue piume lilla. Vero è che in queste ultime puntate la Mello ha rivoluzionato in modo drastico il suo stile.















E adesso, proprio come Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi punta solo su capi griffati. Ma in occasione della puntata numero 40 ha "esagerato". Ha lasciato tutti senza parole con il suo look multicolor, esuberante e glamour che però, forse non tutti lo sanno, è costosissimo. Top e gonna sono infatti firmati The Attico e hanno un prezzo da capogiro.











Nel dettaglio, il top di piume lilla a collo alto primo viene venduto a 2.333 euro, mentre la gonna midi tempestata di paillettes multicolor che ha abbinato sotto, un modello lungo ma con un profondo spacco laterale e un drappeggio con il nodo all’altezza del punto vita, costa 990 euro. Insomma, oltre 3mila euro in tutto anche se ora è possibile trovare entrambi gli indumenti a cifre scontate, visti i saldi di fine stagione. Cosa dobbiamo aspettarci da Dayane Mello venerdì?

