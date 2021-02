Negli ultimi giorni il web sta impazzendo, è partita ship tra i più dolci della quinta edizione del GF Vip: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. C’è chi ormai sogna ad occhi aperti (il pubblico del reality) e c’è chi invece gli occhi li ha ben chiusi, sigillati (Rosy e il suo Principino).

Con la finalissima dietro l'angolo, i nostri amati vipponi stanno sparando le ultime cartucce in canna e intrecciando le dita pregando di restare il più possibile. La passione tra Rosy e Zenga sembra aver ormai preso il via, nonostante non riceva il benestare di tutti. Sì, parliamo di Dayane. Ma anche fuori dalla Casa del GF Vip l'attacco arriva pesante.





























Ricordiamo che Rosalinda Cannavò sarebbe fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli. E che poche ore fa, a tarda notte, dopo aver dichiarato in puntata di avere le idee ben chiare, ha deciso di scambiarsi delle tenerezze con il suo nuovo principino, Andrea Zenga. A commentare l’atteggiamento di Rosalinda Cannavò è giunto l’ex gieffino Salvo Veneziano, che nelle scorse ore ha detto la propria tramite Instagram: “Rispetto?? Zero“. Salvo del Grande Fratello ha pubblicato una clip su Instagram in cui Rosy è in compagnia di Zenga. Al video in questione Veneziano ha aggiunto la testuale didascalia: “Non trovo giusto il comportamento di Adua. Poteva aspettare due settimane”. (Continua dopo le foto)









“Può capitare a tutti di innamorarsi, però poteva aspettare due settimane che finisse il programma, lasciare il suo ragazzo e fare ciò che voleva”. Intanto anche numerosi utenti della rete hanno appoggiato il pensiero dell’ex gieffino, infatti tra i tanti commenti non passa inosservato: “Una con dei valori non penso abbia questi comportamenti, falsa e bugiarda”.

