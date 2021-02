Nuovo momento incandescente ad ‘Amici 20’ di Maria De Filippi. Ancora una volta Arisa ha perso letteralmente la pazienza, facendo addirittura una richiesta ben precisa a Maria De Filippi. Da quando è diventata insegnante di canto nella scuola, non ci sono sempre state situazioni tranquille, tutt’altro. I litigi sono quasi stati all’ordine del giorno e soprattutto il sabato pomeriggio gli animi si sono accesi moltissimo. Non si tratta comunque delle uniche incomprensioni nel talent show.

Basti pensare alle furenti litigate tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. Si era capito anche in questo caso fin dal primo giorno che i rapporti sarebbero stati difficilissimi. In pochi però si aspettavano un’Arisa sempre più arrabbiata, che non riesce proprio a rasserenarsi. Tutta colpa di una persona, che le sta facendo trascorrere un’esperienza decisamente ardua. Prima di vederla all’opera al Festival di Sanremo, Arisa si sta letteralmente scatenato nella scuola di Canale 5. (Continua dopo la foto)















Durante il daytime, andato in onda il 15 febbraio su Italia 1, c’è stata alta tensione tra Arisa e Rudy Zerbi. Nonostante quest’ultimo stia lavorando a distanza per precauzione, ha fatto innervosire la collega perché ha scosso la testa alla fine della performance di Raffaele, studente della cantante. Nel momento in cui Maria De Filippi stava per dare la parola a Zerbi, Arisa ha commentato: “Censuralo. Io, per questa volta, a Rudy non lo sentirei”. E ovviamente lui non è rimasto in silenzio. (Continua dopo la foto)















Nel momento in cui Arisa ha deciso di paragonare l’allievo Raffaele al grandissimo artista Robbie Williams, Rudy Zerbi ha perso la pazienza. La donna ha anche aggiunto che il cast di ‘Amici’ spacca e lui ha replicato ironicamente: “Tu spacchi qualcos’altro”. Anche Anna Pettinelli ha comunque criticato l’esibizione del ragazzo e Arisa ha concluso così il suo discorso: “Lasciatelo libero di esprimersi. Fatelo tornare come quando è arrivato, sicuro di sé”. Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate. (Continua dopo la foto)









Un po’ di tempo fa l’allieva di Arisa, Arianna Gianfelici, aveva detto a Zerbi: “Se non mi ci vuoi qua dentro mettimi sotto con la macchina, fai prima. Qui dentro non mi vuole. Ma se lui non mi vuole, ragionare con una persona che ragiona con i paraocchi è inutile. Lui sta cercando in tutti i modi di buttarmi fuori”. Arisa l’aveva ascoltata molto attentamente e aveva deciso di non difendere Rudy.

