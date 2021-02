Una nuova puntata di ‘Uomini e Donne’, la prima della settimana, è andata in onda lunedì 15 febbraio. Ancora una volta la protagonista assoluta dell’appuntamento trasmesso su Canale 5 è stata Gemma Galgani. La dama torinese è anche stata punzecchiata dalla padrona di casa Maria De Filippi, che l’ha definita una “polla” perché si fa convincere troppo facilmente dagli uomini. Il riferimento in questo caso era a Maurizio G., che potrebbe averla presa proprio in giro.

Nonostante il cavaliere abbia confermato di essere comunque interessato esteticamente a lei, in tanti non ci credono assolutamente, prima fra tutte Tina Cipollari. I telespettatori che seguono assiduamente la trasmissione si sono però accorti di una cosa durante la puntata. Durante le discussioni la conduttrice ha nominato un programma ed ecco che la produzione di ‘Uomini e Donne’ ha assunto una decisione che non ha precedenti. E in pochi minuti tutti l’hanno commentata sui social. (Continua dopo la foto)















I comportamenti fin qui tenuti da Maurizio pare proprio non abbiano convinto nemmeno la De Filippi. La regina di Mediaset ha invitato l’uomo a rimanere nella trasmissione ma in modo estremamente ironico gli ha detto che attenderanno la sua scelta, ovvero quella tra Gemma e Maria. La moglie di Maurizio Costanzo ha affermato: “Questa settimana se la prende per scegliere tra Gemma e Maria, questa soap del Segreto per me è irrinunciabile, quindi io ti chiedo di rimanere”. (Continua dopo la foto)















Dopo questa dichiarazione di Maria De Filippi, è stata fatta partire la musica in sottofondo de ‘Il Segreto’, la soap opera seguitissima su Canale 5. Un momento incredibile, che mai nessuno si sarebbe aspettato di doverlo assistere. E sui social sono arrivati numerosi commenti degli utenti. Ecco cosa è stato postato: “Hanno fatto partire la sigla de Il Segreto, che cinema”, “Cosa ho appena visto e sentito, la sigla del Segreto per Gemma, Maria e Maurizio G.”, “Non ci credo, muoiooo”. (Continua dopo la foto)









HANNO FATTO PARTIRE LA SIGLA DE IL SEGRETO, CHE CINEMA 😭🍿⚰️ #uominiedonne pic.twitter.com/DBiRSde6XA — trashtvstellare (@trashtvstellare) February 15, 2021

A proposito di Gemma Galgani, è intervenuto recentemente Maurizio Costanzo: “Non credo che Gemma Galgani stia in televisione, a Uomini e Donne, per cercare visibilitá…ritengo sia una donna di cuore, animata davvero da un sano romanticismo che la spinge a cercare l’amore della sua vita”. Parole al miele per la dama che certo, nonostante l’esperienza sugli uomini e sui tormenti dell’amore, sarà dispiaciuta per l’ennesimo rapporto naufragato.

“Ha restituito l’anello”. Poi quel gesto drastico sotto gli occhi di tutti: “Cosa sta succedendo tra Arisa e il fidanzato”