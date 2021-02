A pochissimo dalla diretta del ‘Grande Fratello Vip’ è avvenuto qualcosa di molto forte dall’esterno della Casa. Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si stanno avvicinando sempre più e pare proprio che possa nascere una vera e propria relazione sentimentale. Anche se, bisogna precisare, l’attrice siciliana è ancora legata al fidanzato Giuliano Condorelli, che non avrà preso benissimo quelle scene. Nonostante ci siano tanti che sperano nella seconda liaison nella Casa, c’è chi va controcorrente.

Inizialmente Rosalinda e Andrea non hanno avuto immediatamente un rapporto molto intimo, anche perché entrambi hanno un carattere estremamente riservato. Però poi in tanti avevano notato che si stessero scambiando degli sguardi sempre più interessanti e adesso sono arrivati a questo avvicinamento molto importante. Peccato però che non tutti stiano gradendo questa situazione e l'abbiano fatto notare con alcune urla provenienti da fuori l'edificio situato a Cinecittà.















I pensieri e i dubbi maturati da Rosalinda Cannavò sono nati in seguito a delle grida di alcuni fan, che avevano affermato: "Rosalinda, stai lontana da Zenga". E qualche ora fa sono ritornate altre voci fuori dal coro: "Rosalinda svegliati, non buttare via cinque mesi". La ragazza ha immediatamente replicato a quella frase, dicendo di stare assolutamente bene. Ma i fan hanno insistito: "Non è vero, non stai bene". A quel punto la vippona ha perso la pazienza e ne ha dette di tutti i colori.















Rosalinda Cannavò è quindi sbottata: "Non mi sembra proprio, grazie ma io vado avanti per la mia strada. Onestamente non mi frega un ca..o. Se non è ben vista pazienza. A me fa stare bene". Lei è apparsa decisamente molto turbata e infastidita, anche se successivamente si è lasciata andare a dei balli sfrenati con Tommaso Zorzi. Prima di dire: "Aria", a testimonianza del fatto che farà solo ciò che vuole. Questa reazione della Cannavò non è stata accolta favorevolmente da tutti.









Rosalinda si permette anche di perculare facendo il verso a chi la sostiene da 5 mesi#gfvip #dayane #dmvip #rosmello pic.twitter.com/0pmM59EJpw — posso dirtelo? (@edoruta) February 15, 2021

Un’utente su Twitter ha infatti scritto: “Rosalinda si permette di perculare facendo il verso a chi la sostiene da cinque mesi”. Dunque, c’è il rischio che la gieffina possa perdere alcuni consensi alla luce di questi suoi atteggiamenti. Sicuramente stasera si capirà di più e Alfonso Signorini tenterà di fare chiarezza su questo rapporto nato tra lei e Andrea Zenga. Staremo a vedere cosa accadrà.

