Il contrasto tra padre e figli è una cosa naturale. Ma quando si superano certi livelli sarebbe meglio correre ai ripari. Andrea Zenga non ha mai nascosto ai suoi compagni di avventura nella casa del Grande Fratello Vip di avere problemi a relazionarsi con il padre Walter. L’ex portiere dell’Inter, una delle bandiere della ‘Beneamata’, giocatore iconico oggi allenatore ha sempre avuto un carattere molto forte.

Chi è dotato di grande personalità come lui può correre il rischio di non riuscire ad 'abbassarsi' a livello degli altri. Anche se si tratta dei suo stessi figli, Andrea e Nicolò, avuti dall'ex moglie Roberta Termali. Dopo la fine della storia con quest'ultima Walter ha iniziato una nuova vita e formato una nuova famiglia con la rumena Raluca Rebedea, dalla quale nel 2009 ha avuto Samira e poi nel 2012 Walter Jr.















Nemmeno l'incontro al Gf Vip è riuscito a risanare ferite che evidentemente sanguinano da troppo tempo. "Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c'è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio". Queste le parole, dure e pesanti come pietre, lanciate dal personal trainer classe '93 all'indirizzo del padre Walter che, evidentemente, qualche colpa deve pur averla.















Proprio Walter Zenga ha infatti recentemente fatto sapere che adesso è pronto a riaccogliere i suoi figli, Andrea e Nicolò: "Avrei voluto abbracciarti ma non potevo, ma ti ripeto il passato non si cancella più, bisogna guardare avanti. Quando volete, questa è casa vostra, quando ci si confronta tra uomini si parla di futuro, le cose passate, sono passate. A me di quello che è successo non mi interessa nulla".









Ma la reazione dei figli, di Andrea Zenga in particolare, non è stata quella sperata. Mentre Nicolò è parso più disponibile a riallacciare il filo interrotto del rapporto, “Ci sono colpe da tutte le parti, papà se in qualche modo ti ho offeso ti chiedo scusa” ha detto. “Ma se vogliamo mettere una linea e parlare di quello che accadrà da adesso in poi, per me va bene”. Andrea, invece, deve ancora trovare la forza di perdonare dentro il suo cuore: “Che cosa significa ‘Qui è casa vostra’? Ci deve essere un interesse e sensibilità verso quello che proviamo noi. Questa è una cosa che va costruita, sarà casa nostra quando lo renderai possibile”.

