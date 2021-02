Arriva il lunedì sera ed è tempo della puntata del Grande Fratello Vip. I tantissimi fan del reality fremono per la diretta condotta da Alfonso Signorini che è sempre ricca di tanti colpi di scena e di tante emozioni. L’atmosfera in casa è sempre più elettrica: la finale si avvicina e tutti i concorrenti fremono per sapere chi sarà il terzo finalista. In rete circolano le prime anticipazioni di quello che si vedrà durante la puntata.

Sicuramente si parlerà dell’eliminazione lo scorso venerdì di Maria Teresa Ruta, una concorrente molto discussa sia nella casa che all’esterno. Sabato mattina gli altri gieffini non facevano che parlare dell’uscita della mamma di Guenda Goria che ha lasciato tutti senza parole. Nell’ultimo periodo Maria Teresa Ruta è stata isolata dagli amici Stefania Orlando e Tommaso Zorzi e ha avuto difficoltà ad allacciare rapporti con gli altri concorrenti. (Continua dopo la foto)















Dopo aver superato oltre venti nomination la madre di Guenda Goria ha perso al televoto contro Samantha De Grenet e Andrea Zenga, gli ultimi concorrenti di questa quinta edizione ad entrare in gioco. Ci si attende, pertanto, un confronto tra Maria Teresa, Stefania e Tommaso Zorzi. Non si escludono sorprese a tal proposito. (Continua dopo la foto)















Altro argomento di discussione che sta tenendo banco in queste ore è il flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due si stimano da tempo ma solo negli ultimi giorni sono andati oltre con baci, coccole e carezze. Una situazione imbarazzante per Adua, fidanzata da ben dieci anni con Giuliano Condorelli, un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Giuliano è già entrato due volte nella casa per dei confronti con la Cannavò e ha chiuso il suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)









Infine c’è grande attesa per scoprire il nome del terzo finalista. In finale già ci sono Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. La finale è prevista il prossimo lunedì 1 marzo. Rosalinda Cannavò si contende un posto con Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Ci sarà spazio anche per gli opinionisti del programma Antonella Elia e Pupo che con i loro commenti sono sempre molto pungenti. Insomma c’è tanta carne al fuoco. Non resta che attendere la diretta per vedere come andrà a finire.

