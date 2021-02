Tra qualche ora vedremo una nuova puntata in diretta del ‘Grande Fratello Vip’, che si accinge sempre più verso la fase conclusiva. Ricordiamo infatti che il prossimo primo marzo è in programma la finale. Dopo l’eliminazione clamorosa di Maria Teresa Ruta, una delle favorite al successo, tutto è dunque diventato più incerto. Sicuramente Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello restano tra i principali candidati alla vittoria, ma tutto può ancora succedere.

Stasera però ci sarà anche dell’altro, infatti ci si attende un vero e proprio colpo di scena in studio. Protagonista di un momento che probabilmente resterà nella memoria di tutti sarà Cristiano Malgioglio, il quale ha annunciato una novità incredibile. Sul web la notizia è subito diventata virale e adesso c’è grande attesa e curiosità per conoscere nei dettagli cosa le telecamere inquadreranno. La soffiata è di quelle bomba: tutti sono pronti a piazzarsi davanti alla tv per vederlo all’opera. (Continua dopo la foto)















‘Libero Quotidiano’ ha riportato innanzitutto un rumor molto insistente: “Malgy stasera si presenterà in studio in un modo che nessuno di voi riuscirà ad immaginare”. In tanti hanno ipotizzato ad un drastico cambio look o a degli abiti particolari. Cristiano Malgioglio, contattato dal sito in questione, non si è voluto sbilanciare: “Non posso rivelarvi nulla, per adesso. Vedrete stasera e mi richiamerete domani mattina”. Occorrerà aspettare ancora un po’ per avere maggiori dettagli. (Continua dopo la foto)















Una cosa appare dunque certa: Cristiano Malgioglio farà stropicciare gli occhi a milioni di telespettatori. Dopo la furibonda lite con Maria Teresa Ruta, avvenuta nella scorsa puntata poco prima dell’eliminazione della mamma di Guenda Goria, per lui ci sarà adesso un momento sicuramente più leggero e che farà presumibilmente parlare in maniera positiva. Alcuni hanno pensato che possa sfoggiare un nuovo ciuffo colorato, ma restano solo ipotesi perché ufficialità non ce ne sono. (Continua dopo la foto)









Queste le parole di Cristiano Malgioglio durante il litigio con la Ruta: “Sono 40 anni che mi faccio notare e non avevo bisogno di una clip con Tommaso per farmi notare. Tu sei una grande stratega e fai sempre la vittima, piangi praticamente per niente”. Maria Teresa aveva replicato: “Io ho solo detto che se pensi che io sia falsa allora io potrei pensare che quel siparietto potrebbe essere falso. Io non sono falsa e non sono un’attrice”.

