Nella serata del 15 febbraio si parlerà di tutto quello che sta succedendo al ‘Grande Fratello Vip’, con la nuova puntata in diretta. Sicuramente ci si soffermerà sul triangolo che vede protagonisti Rosalinda Cannavò, Giuliano Condorelli e Andrea Zenga. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulla relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e anche sulle durissime affermazioni di Dayane Mello: “Per me Andrea Zelletta non esiste più”. Ma Alfonso Signorini è impegnato anche in altro.

Infatti, secondo quanto riferito dal sito ‘Gossip e Tv’, il conduttore del reality show avrebbe contattato i suoi avvocati ed iniziato una battaglia legale contro due persone. E non si tratta di soggetti poco famosi, anzi, ma di due personaggi che hanno gravitato proprio nel mondo del ‘GF Vip’. Dopo tutto quello che ha dovuto subire, Alfonso Signorini ha deciso di non lasciar passare più nulla e di portarli in un’aula di tribunale. Questa edizione del programma sarà dunque ricordata a lungo. (Continua dopo la foto)















Nel mirino di Alfonso Signorini sarebbero finiti Stefano Bettarini, squalificato nell’edizione attuale, e l’ex gieffino Salvo Veneziano. A confermare la notizia sarebbe una fonte molto attendibile, vicina a Salvo. Questo quanto scritto da ‘Gossip e Tv’: “Saranno svelate cose che nessuno sa in merito a Signorini. Sicuramente Alfonso Signorini pagherà questa cosa e Salvo sarà un libro aperto. Svelerà diversi scheletri presenti nell’armadio del conduttore”. E Veneziano è pronto a battagliarsi. (Continua dopo la foto)















Salvo Veneziano avrebbe fatto sapere di non avere alcun timore di Alfonso Signorini e quindi sarebbe prontissimo a continuare l’azione legale: “Io non ho paura di lui e nemmeno di altri, sono una mina vagante”. C’è tantissima curiosità anche nel pubblico per capire come si evolverà la situazione. Mistero sui presunti scheletri nell’armadio del padrone di casa del ‘GF Vip’. Nessuno ha finora capito a cosa si stia alludendo e le prossime settimane saranno decisive per saperne di più. (Continua dopo la foto)









Già ‘Dagospia’ aveva scritto: “Mediaset ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello Vip, dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti del reality, dell’editore e del conduttore. Seguirà la querela di Alfonso Signorini che coinvolgerà anche altri due personaggi di seconda fila”. La guerra legale sta quindi per iniziare.

