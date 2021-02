La storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò tiene banco sia all’interno della casa del Grande Fratello Vip che all’esterno. Infatti nelle ultime ore i concorrenti non fanno altro che parlare di quello che sta succedendo tra i due vipponi che pian piano si sono avvicinati e si sono dati un bacio. Ormai non si nascondono più. Tra le prime ad esprimersi Dayane Mello che ha spiegato tutte le sue perplessità parlando con Samantha De Grenet.

“Deve essere consapevole che alle sue scelte seguono delle conseguenze, non solo vivere il momento” ha dichiarato la Mello parlando della situazione sentimentale della Cannavò “Si parla di una relazione di dieci anni, di una persona che l’ha supportata sempre, che ha dimostrato il suo amore. Sì è un percorso dove si può vivere intensamente il presente ma si può anche fare un passo indietro. Facendo le cose così sarà ancora più confusa. Anche per rispetto della persona, delle famiglie”. (Continua dopo la foto)















Nelle ultime ore si è fatta sentire anche una ex gieffina. Si tratta di Sonia Lorenzini, che all’interno della casa aveva instaurato un rapporto d’amicizia con la Cannavò terminato dopo la nomination di Rosalinda ai danni di Sonia, che le è costata l’eliminazione. Su Instagram l’ex tronista ha parlato di quello che sta succedendo ed è successo nella casa commentando l’eliminazione di Maria Teresa Ruta. Anche lei non riesce a spiegarsi la sua uscita: “Era molto infastidita…Ho visto da parte sua un modo di rinfacciarlo ai ragazzi quando usciva, non li avrebbe nemmeno salutati”. (Continua dopo la foto)















Poi ha parlato di Tommaso Zorzi. Sonia Lorenzini ammette – nonostante i precedenti con l’influencer – che merita la finale: “Che Grande Fratello sarebbe stato senza Tommaso? In questo caso deve prevalere l’obiettività, Tommaso merita la finale più di tanti”. Inoltre, Sonia crede che la recente lite tra Zorzi e Giulia Salemi non sia altro che una fase passeggera della loro amicizia. (Continua dopo la foto)









Infine l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto la sua sulla storia tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. “Se fosse tutto vero potrebbero anche piacermi, se…”. La Lorenzini trova molto strana la dichiarazione di Rosalinda Cannavò al figlio di Walter Zenga proprio mentre si sta svolgendo un televoto che potrebbe proclamare l’attrice quale terza finalista del GF Vip.

“Io lo so già…”. Rosalinda Cannavò tra il fidanzato Giuliano e Andrea Zenga: tutti hanno capito cosa sta per succedere