GF Vip, Rosalinda Cannavò ‘pazza’ di Andrea Zenga. Il fidanzato da fuori non gradisce, la reazione è furiosa

Rosalinda Cannavò, la confessione è stata ricambiata. Lo hanno ammesso di fronte alle telecamere del Grande Fratello Vip. Dopo la rivelazione di Rosalinda che ha cominciato a nutrire interesse nei confronti di Andrea Zenga, il gieffino pare stia ricambiando l’interesse. Andrea ha rivelato a sua volta nel confessionale lo stesso interesse. Un confronto sincero tra i due era inevitabile.

Lo scenario della piscina ha fatto da cornice alle sincere esternazioni di interesse tra i due. Un freno, però, nel gieffino, alla luce dei 10 anni di fidanzamento di Rosalinda alla quale non vorrebbe creare alcuna difficoltà, posto il rispetto che nutre nei riguardi di lei e della sua relazione. La risposta di Rosalinda, però, ha lasciato sorpresi un po’ tutti, soprattutto i fan Rosmello. (Continua a leggere dopo la foto).















Pare che il rapporto con il fidanzato stia vivendo una crisi già da diverso tempo, motivo che ha spinto la gieffina a rassicurare Zenga: “Sicuramente conoscerti mi ha destabilizzato e sei arrivato in un momento in cui io ero già in conflitto con me. Dal momento in cui mi espongo è perché ho capito delle cose. A modo mio mi sono esposta. Mi fa piacere stare con te, sei molto affine a me e non mi sentivo così da tempo. Ora è difficile”. (Continua a leggere dopo la foto).















Che l’attrice si trovasse in una fase di riflessione e che stesse cercando chiarezza dentro se stessa in merito alla sua storia di dieci anni con Giuliano, era ormai evidente a tutti. Ed è altrettanto chiaro che Andre Zenga sembra averla coinvolta al punto da esporsi. Ma cosa penserà adesso Giuliano dopo alla dichiarazione di Rosalinda? La reazione non ha tardato ad arrivare. (Continua a leggere dopo le foto).









Spesso il silenzio è più loquace di altre mille parole. E il fidanzato della gieffina ha pensato che l’unico modo per mandare una risposta a quanto appreso dalla diretta GF Vip fosse quello di disattivare il profilo Instagram e infatti nel giro di poche ore Giuliano è sparito dai social. La dice lunga, dunque, la reazione del fidanzato, per una vicenda ancora tutta da scoprire.

