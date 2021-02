Veronica Pivetti, la brutta notizia arriva al risveglio. Un colpo da ko

Sfida ascolti tv, sempre grandi sorprese. Una sfida impedibile quella di sabato 13 febbraio 2021, con due colossi. da un lato su Rai1 A Grande Richiesta – Parlami d’Amore, e dall’altro C’è Posta per Te, che come sempre rappresenta per molti altri programmi un muro quasi del tutto invalicabile. Ma per i più appassionati, le sorprese sono di casa. Vediamo insieme i risultati.

Rai 1 ha conquistato 2.282.000 spettatori pari al 10.2% di share, ma su Canale5 C'è Posta per Te non poteva che aggiudicarsi nuovamente il primo posto con i suoi 6.057.000 spettatori con uno share del 28.3%. Ed effettivamente la scelta di Maria De Filippi riesce sempre a cadere su ospiti e storie che sanno intrattenere e convincere il pubblico italiano.















Poi il resto della programmazione che ha saputo camminare a ritmi sostenuti. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.379.000 spettatori (5.3%) e Blue Bloods 1.201.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha intrattenuto 1.507.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Io sono tempesta ha incollato 1.295.000 spettatori con il 5.3%. Su Rete4 I due superpiedi quasi piatti totalizza un a.m. di 1.242.000 spettatori (5%).















Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 704.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 Un amore inaspettato segna 351.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Pietro Maso – Io ho ucciso è seguito da 288.000 spettatori con l'1.2%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 86.000 spettatori (0.4%). Su Rai4 L'ultimo re di Scozia è visto da 470.000 spettatori (1.9%). Su Iris Prisoners arriva a 723.000 spettatori (3.1%).









Per quanto riguarda il preserale? Sempre dal sito di Davide Maggio si apprende che su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è scelto da 4.802.000 spettatori pari al 18%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra una media di 4.513.000 spettatori con il 16.9%. Su Italia1 C.S.I. Miami ha registrato 1.303.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Le Parole della Settimana interessa 1.927.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 1.377.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.186.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.634.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 477.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 224.000 spettatori con lo 0.9%.

