Gemma Galgani è diventata ormai da tempo una delle star di Uomini e Donne. Da anni ormai la dama del Trono Over viene considerata personaggio di culto da moltissimi ammiratori, simpatizzanti e affezionati del programma condotto da Maria De Filippi. E recentemente è arrivato un messaggio molto affettuoso da parte di uno che conosce molto bene i meccanismi della televisione e dell’esaltazione che produce la consapevolezza di essere ‘famosi’.

Maurizio Costanzo, uno dei decani della televisione italiana, avverte infatti Gemma: "Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama – afferma con sicurezza il marito di Maria – L'unico consiglio che mi sento di dare alla Galgani é di cercare tra uomini della sua etá e di non cedere alle lusinghe di giovanotti o cinquantenni rampanti: quelli sì che, forse, sfruttano la notorietá della Galgani per far parlare di loro".















L'ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino è stata spesso al centro di polemiche e critiche a volte anche feroci per la sua vivacità e ovviamente per le storie con persone molto più giovani di lei. Prima dell'estate si era parlato del flirt con Nicola Vivarelli, ma la storia con l'ufficiale di Marina, che ha ben 44 anni in meno, è conclusa da tempo. Anche la relazione di Gemma Galgani con Maurizio Guerci, caratterizzata da momenti di passione e tenerezza, non è proseguita come sperato e a gennaio i due si sono lasciati.















Recentemente Maurizio Costanzo ha risposto, sul settimanale Nuovo, ad una signora di Siracusa dichiarando: "Non credo che Gemma Galgani stia in televisione, a Uomini e Donne, per cercare visibilitá…ritengo sia una donna di cuore, animata davvero da un sano romanticismo che la spinge a cercare l'amore della sua vita". Parole al miele per la dama che certo, nonostante l'esperienza sugli uomini e sui tormenti dell'amore, sarà dispiaciuta per l'ennesimo rapporto naufragato.









Insomma dopo la fine del rapporto con Maurizio Guerci e la ‘presa in giro’ da parte di un altro cavaliere non è certo un bel momento per la povera Gemma Galgani. E così arrivano proprio al momento giusto le dichiarazioni di Maurizio Costanzo che sembra animato da una sincera vicinanza alla dama: “Buona fortuna, Gemma”. Un augurio che in queste ore saranno in molti a voler dedicare alla donna.

