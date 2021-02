“Non è qui ma in collegamento da casa”. Amici, grande assenza in studio. E Maria De Filippi: “È l’unico caso al mondo…”

Nuova puntata di Amici, il talent di Maria De Filippi. A poche settimane dal Serale il programma continua a tenere incollato allo schermo il pubblico che segue sempre con grande affetto le avventure e le esperienze dei giovani cantanti e dei ballerini. L’appuntamento di sabato 13 febbraio è stato ricco di tante novità.

Una tra tutte è l’annuncio che ha fatto Maria De Filippi e che riguarda il Serale: la conduttrice ha detto che per l’ingresso a quella fase del programma non ci saranno limiti, coloro che si guadagneranno la felpa verde potranno accedervi. Il Serale di Amici 20 partirà tra circa quattro settimane. Altro momento che ha rapito l’attenzione dei telespettatori ha riguardato uno dei docenti della scuola. (Continua dopo la foto)















Nel corso della puntata c’è stato un grande assente tra i professori. Infatti sono in tutto sei i professori, tre di canto e tre di ballo di quest’edizione: c’è stato uno in particolare che non ha affatto presenziato alla puntata dallo studio televisivo di Cinecittà, piuttosto l’ha fatto da casa. Si tratta di Rudy Zerbi. (Continua dopo la foto)















In questa edizione del programma dapprima Lorella Cuccarini e poi Anna Pettinelli sono state per tutto il tempo della puntata in collegamento perché entrambe risultate positive al Covid. Questa volta è toccato proprio a Rudy Zerbi. È stato lui il grande assente della puntata di Amici 2020 di sabato 13 febbraio. A quanto pare la ragione sarebbe il Covid: “È l’unico caso al mondo che è a casa, ma è negativo”, ha detto Maria De Filippi appena entrata in studio e rassicurando sulle condizioni di salute del docente che più volte in questa edizione si è trovato in disaccordo con le sue colleghe Anna Pettinelli e Arisa. (Continua dopo la foto)









Infatti in più di qualche occasione i tre si sono scontrati: così come accaduto qualche giorno quando Zerbi ha rivolto una critica a un allievo di Arisa, Raffaele. “Lui fa un gioco per screditare, si sta accanendo contro questo ragazzo”, ha commentato Arisa, che sembra ormai sempre più esausta e vorrebbe solo che il collega la smettesse di giudicare i suoi allievi.

“Ho una cosa da dire a tutti…”. Barbara D’Urso, dopo la bomba sul fidanzato arriva l’annuncio. In diretta