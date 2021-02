È tornata nella Casa del GF Vip dopo anni e si è subito imposta come grande protagonista. Stiamo parlando di Giulia Salemi, l’influencer italo persiana ora legata a Pierpaolo Pretelli. La loro intesa è stata evidente sin da subito, ma si è cementata dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che con il Velino di Striscia la Notizia era diventata molto intima anche se non c’è mai stata più di un’amicizia speciale.

Due donne molto diverse Eli e Giulia, ma senza dubbio accomunate dalla passione per la moda e i capi firmati, dunque extra lusso. Non c’è puntata in cui il look della Salemi non finisca sotto la lente di ingrandimento degli esperti di stile, che puntualmente trovano marchi e prezzi di abiti e accessori sfoggiati dalla gieffina. (Continua dopo la foto)















Qualche puntata fa, per esempio, Giulia Salemi era in total black in onore di Dayane Mello, colpita da un grave lutto. Ma allo stesso tempo non ha certo rinunciato a pezzi griffati e quindi molto costosi. Nel dettaglio, l’influencer ha sfoggiato un abito in maglia stretch firmato Alexander McQueen: un modello elegante caratterizzato da scollo a barchetta e doppio orlo con le ruches, al quale ha aggiunto semplicemente una maxi cintura che le ha esaltato il punto vita. (Continua dopo la foto)















Sotto ha abbinato un paio di décolleté neri con il tacco a spillo, per la precisione le Ivy in vernice di Le Silla, il cui prezzo sul sito ufficiale del brand è di 546 euro. L’abito, invece, in rete viene venduto a 1.790 euro. Ma nel quotidiano, come tutti gli inquilini della Casa Giulia veste molto più casual. E non è raro vederla senza trucco, con i capelli raccolti a mezza coda e gli occhiali da sole scuri. Anche dentro Casa, dove sicuramente le luci sono molto forti. (Continua dopo le foto)











Beh, anche i suoi occhiali neri sono di lusso. Li vediamo in continuazione durante il daily del GF Vip e per chi è rimasto colpito diciamo che sono i New Wave Sl 276 firmati Saint Laurent. Si tratta di un modello con la montatura cat-eye e le lenti in nylon, disponibili anche in altri colori. Oltre a quelli neri di Giulia, ci sono anche blu, burgundy, sabbia e in due diverse tonalità di verde. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 275 euro.

Giulia Salemi, urla e insulti dopo la puntata del GF Vip: “Vaff***, sei perfido!”