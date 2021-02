“Perché Maria Teresa è stata eliminata”. Il colpo di scena al GF Vip e l’attacco ai vipponi, ma ecco cosa salta fuori dopo la puntata

Maria Teresa Ruta non ha resistito all’ennesima nomination. La conduttrice è stata eliminata dal GF Vip a un passo dalla finale. E in molti si sono divisi sulla sua eliminazione: c’è chi ritiene che avesse dovuto proseguire il suo percorso fino alla fine, chi pensa che doveva essere eliminata. La Ruta è stata e di sicuro resterà ugualmente una delle grandi protagoniste di questa edizione, e non glielo toglie nessuno. Resta da capire il motivo della sua uscita.

Di sicuro il suo gioco è venuto fuori negli ultimi giorni soprattutto dopo le frasi di Cristiano Malgioglio che l'ha accusata di piangere sempre e di essere una giocatrice, una stratega. Altro dato certo è che la Ruta ha potuto contare su meno fan rispetto agli altri e ultimamente è stata supportata molto dai fan di Tommaso Zorzi e di Stefania Orlando, ora accusati di essere responsabili della sua uscita.















Tuttavia proprio questi fan hanno iniziato a vederci poco chiaro nei comportamenti di Maria Teresa Ruta che in alcuni casi ha usato parole non carine nei confronti di Zorzi e della Orlando che lei ha definito suoi amici. Inoltre in molti hanno intuito che fosse frutto di una strategia il fatto di andare d'accordo con tutti. Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa, ha accusato gli altri concorrenti dell'eliminazione della mamma. In realtà la responsabilità sta tutta in alcuni suoi comportamenti poco chiari.















Insomma uno dei dati che emerge dopo l'eliminazione di Maria Teresa Ruta è che lei stessa ha goduto dell'intervento dei supporters di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Quando questi ultimi hanno iniziato a sostenerla di meno, i voti dei fan della presentatrice non sono bastati a salvarla. Ha perso consensi e alla lunga questo fattore si è rivelato per lei fatale.









Questa teoria si basa sul fatto che non appena i fan Zorzando hanno iniziato a non inquadrare più la Ruta verso Tommaso e Stefania, lei ha lasciato la casa. Infine c’è un ultimo dato da non sottovalutare: la storia con Francesco Baccini, che ha potuto influenzare almeno una parte del pubblico. Inoltre Maria Teresa aveva già perso una nomination contro Dayane e Pierpaolo, anche se quella volta non era eliminatoria. Quindi non le ha superate tutte per poi perdere ieri sera inaspettatamente contro Samantha e Zenga.

