Se la puntata del GF Vip è stata infuocata, il dopo diretta è stato ancora più scoppiettante. Il panico nella Casa dopo l’eliminazione a sorpresa di Maria Teresa Ruta. E sono volate anche parole pesanti. Tutto è iniziato dopo un primo scontro fortissimo tra Dayane Mello e Stefania Orlando: Tommaso Zorzi è tornato in veranda molto scosso e a quel punto si è scagliato contro Giulia Salemi per aver dato adito alle supposizioni della brasiliana.

Zorzi ha subito difeso la sua amica Stefania ma ha provocato una reazione nella sua ormai 'ex amica' della Casa, visto che da giorni non fanno che ignorarsi. La Salemi è diventata una furia: i toni tra i due si sono fatti particolarmente accesi, fino a che non sono arrivati all'inevitabile litigata.















Un botta e risposta "condito" da insulti che ha riportato alla luce vecchi dissapori tra i due inquilini. "È stata una porcata. Annuivi a quella clip. Tu sei stata cattiva con Stefania, hai annuito a tutto quello che hanno detto, hai voluto ferirla", ha recriminato Tommaso a Giulia. E lei allora lo ha affrontato a muso duro.















"No tu sei stato cattivo, vedi solo le cose brutte… mi sentivo meglio e ora mi di butti giù di nuovo". Pierpaolo Pretelli ha provato a intervenire per difendere la sua fidanzata Giulia mentre Tommaso, fermo sulle sue posizioni, ha continuato a gridarle contro. Ma a quel punto, innervosita o per meglio dire furiosa, l'infuencer italo persiana ha deciso di abbandonare la conversazione.









Tommaso che vuole andarsene perché Giulia le ha dato del cattivo.

Giulia aspettavo questo momento da un mese👏🏻

Ma non senza sbottare: “Non cercare di rigirare la cosa contro di me, non te lo permetto. Ho fatto una cosa bella per te salvandoti e la stai rigirando contro di me. Sei una m***a tu. È un mese che sento me****e da te e anche da lei e ho fatto finta di nulla. Ma vai a fan***o! Sei cattivo tu, sei perfido”, ha urlato Giulia, lasciando così Pierpaolo litigare da solo con Tommaso.

