Alfonso Signorini, brutta notizia! La giornata parte male: si è saputo poco fa

La serata di venerdì 12 febbraio ha riproposto lo scontro a suon di auditel tra il Grande Fratelo Vio, condotto da Alfonso Signorini, e Il Cantate Mascherato, condotto da Milly Carlucci. Una sfida che continua ad interessare anche il pubblico perché si tratta di due appuntamenti molto attesi anche perché il reality è alle battute finali e il programma di Rai1 la prossima settimana celebra la semifinale.

E allora per capire come è andata bisogna dare uno sguardo ai numeri. Per il Grande Fratello Vip arriva una nuova sconfitta, la seconda consecutiva contro Milly Carlucci. Il GF Vip con la trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 raggiunge 3 milioni e 263 mila e 545 affezionati e il 17,69% di share.















Il Cantante Mascherato porta a casa un buon risultato con 3 milioni e 441 mila e 417 telespettatori e uno share pari al 15,52%. Gli utenti sono rimasti incollati davanti alla prima rete fino all'ultimo svelamento, quello della Giraffa, al cui interno abbiamo scoperto esserci una sorprendente Katia Ricciarelli. In leggera risalita il GFVip rispetto alla scorsa settimana, quando era scesa sotto i i 3 milioni.















Per quanto riguarda le altre reti, su Rai2 la serie tv The good doctor ha raggiunto 1.482.793 di telespettatori con il 5,57% di share. Su Italia1, in rialzo, il programma di Roberto Giacobbo, Freedom – Oltre il confine, che ha interessato 1.143.827 appassionati (5,40%). Su Rete4 il programma di attualità Quarto grado ha interessato 1.304.723 spettatori con il 6,52% di share. Diego Bianchi con il suo Propaganda Live su La7 ha conquistato 1.219.321 di telespettatori con uno share del 6,37%. Su Rai3 la trasmissione di approfondimento politico, Titolo quinto, ha interessato 644.108 utenti (2,83%).









La politica l’ha fatta da padrone per ciò che riguarda alcuni programmi del pomeriggio che hanno seguito il presidente incaricato Mario Draghi salito al Quirinale per sciogliere la riserva. Per quanto riguarda le soap, soap: Beautiful 2.591.000 spettatori e il 15,9% di share, Una vita 2.473.000 appassionati e il 15,9% e infine, DayDreamer 1.843.000 telespettatori (14,5%). A seguire, Barbara d’Urso, con Pomeriggio Cinque, ha tenuto compagnia a 1.768.000 (12,9%) spettatori, nella prima parte, e 2.021.000 (13%) nella seconda.

