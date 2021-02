Sono settimane che si parla di una vicinanza sospetta al GF Vip, a maggior ragione dopo che Rosalinda Cannavò ha ammesso i suoi dubbi sul rapporto col fidanzato Giuliano. Anche nelle scorse ore, prima della diretta, si è sfogata.

“Sono onesta e non posso dire che mi manca da morire perché io mi sento che è cambiato qualcosa. Ho bisogno di capire se sono ancora innamorata di lui. Non lo so attualmente. Ho bisogno di vedere lui. Ho dei dubbi se sono ancora innamorata, mi fa male dirlo, ma è questa la verità. Devo capire se è amore o abitudine. Vorrei riprovare le sensazioni di cui tu parli con Natalia. Non so cosa sarà tra noi. Poi a me con lui manca la fiducia. Il punto è che devo capire se lo amo ancora”. (Continua dopo la foto)















Durante la diretta di venerdì 12 febbraio 2021, Alfonso Signorini ha chiamato Rosalinda nella Mistery e le ha mostrato in gran segreto un confessionale di Andrea Zenga, senza che gli altri vipponi vedessero o sentissero niente. Un confessionale inedito che ha decisamente spiazzato l’attrice perché in pratica Andrea finalmente dichiara quello che prova per lei: “Mi piace in tutto, ma lei deve capire la sua situazione fuori”. (Continua dopo la foto)















“Se mi sento di darle un abbraccio mi trattengo per non metterla in difficoltà, l’unica ragazza che mi piace è fidanzata da 10 anni, non si può far niente”, ha aggiunto Zenga. La Cannavò non se lo aspettava. Anche Signorini, conoscendo la timidezza di Zenga, è rimasto sorpreso, quindi la decisione di tenere segreto questo confessionale. Ma per quanto lusingata, Rosalinda spiega di dover prima risolvere la situazione col fidanzato. (Continua dopo le foto)











Su Zenga dice “mi piace molto come persona, è molto affine a me, è un uomo maturo e rispettoso, c’è stima, c’è feeling però…”. Lascia la frase in sospeso e il conduttore capisce che si sente frenata dai problemi che dovrà affrontare una volta lasciato il GF Vip. Le pesa, ma vuole continuare a portargli il rispetto che merita dopo 10 anni. Ma lascia comunque una piccola porta aperta ad Andrea Zenga, ignaro di tutto come gli altri: “Mai dire mai”.

Giulia Salemi, urla e insulti dopo la puntata del GF Vip: “Vaff***, sei perfido!”