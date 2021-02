Federica Panicucci è una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico. Su Canale 5 è sempre in grado di ottenere dei successi incredibili grazie anche al sostegno dell’altro conduttore Francesco Vecchi. Basti pensare che mercoledì scorso ha inanellato un 17% di share, un risultato decisamente oltre le più rosee aspettative. ‘UnoMattina’ spesso e volentieri è battuto dunque da ‘Mattino Cinque’. Ma forse ciò non basta.

Infatti sono uscite fuori alcune voci clamorose nelle ultime ore, che vedrebbero Federica Panicucci vicina ad un incredibile addio. Non sappiamo per quale motivo Mediaset potrebbe assumere questa decisione, ma le indiscrezioni stanno diventando sempre più insistenti e sono state fatte girare da una fonte autorevole. Il giornalista Alberto Dandolo, sul settimanale ‘Oggi’, ha infatti anche aggiunto di avere altri dettagli. (Continua dopo la foto)















Quindi, nonostante la concorrenza sia molte volte sconfitta anche in maniera netta, ci sarebbe la volontà di cambiare aria. Ecco quanto ha scritto Dandolo nel suo articolo: “Avvisate Federica Panicucci che gli ascolti positivi di Mattino 5, pur rendendo felice l’azienda, non blinderebbero la sua posizione”. E non è tutto perché ci sarebbe già pronta la sua sostituta, che rileverebbe il posto della presentatrice Mediaset. (Continua dopo la foto)















Infatti, pare proprio che un’altra conduttrice tv sia pronta a ‘farle le scarpe’: “Gira voce che una conduttrice ben vista dai vertici vorrebbe guidare la prossima edizione di Mattino 5”. Alberto Dandolo non ha fornito in questo caso ulteriori particolari, quindi non è dato sapere quale sia il nome di questa presentatrice che prenderebbe il posto della Panicucci. Nelle prossime settimane se ne saprà di più. (Continua dopo la foto)









Qualche settimana fa è successo qualcosa di irreale. “Mi hai detto sc***o?”. A Mattino 5 la situazione sfugge di mano e Federica Panicucci ha il suo bel daffare per placare gli animi. Un suo ospite, ristoratore del locale milanese La Parilla, sostiene erroneamente di essere stato insultato dai commentatori in studio Candida Morvillo ed Enrico Silvestrin e la conduttrice placa i suoi bollenti spiriti: “Abbassiamo i toni, nessuno le ha detto sc***o altrimenti sarei intervenuta”. Momenti dunque di grandissima tensione, che fortunatamente poi sono rientrati.

