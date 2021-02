“No! Non ci crediamo”. Colpo di scena al Cantante Mascherato, chi c’era sotto la Tigre azzurra. Pubblico in delirio

Pochi giorni fa il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy in onda ogni venerdì dal 29 gennaio. Accanto a lei, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Caterina Balivo (che torna in televisione dopo una pausa di nove mesi) e Costantino Della Gherardesca.

Nove (e nuove) spettacolare maschere sul palco: il Lupo, la Tigre azzurra (eliminata), la Giraffa (eliminata), la Pecorella (eliminata), il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno (eliminato) e l'Orsetto. "Sotto di esse si celano altrettanti personaggi famosissimi la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano", aveva spiegato Milly Carlucci. La scorsa settimana sono usciti allo scoperto due maschere.















Alieno, la coloratissima maschera amata soprattutto dai più piccoli, è rientrato in gara ma con una "nuova anima al suo interno" ma è stata eliminata. Sotto si nascondeva il duo comico composto da Gigi e Ross, via anche la Pecorella, che ha svelato la sua identità durante la puntata della scorsa settimana. Sotto si nascondeva Alessandra Mussolini, ex politica ed ex ballerina dell'ultima edizione di Ballando con le stelle.















Venerdì 12 è uscita la maschera Giraffa. Dopo aver scartato Romina Power, era stato proprio l'ex marito Albano Carrisi a scartare l'ipotesi spiegando che Romina Power non indosserebbe mai un costume del genere, Milly Carlucci ha svelato l'identità della concorrente lasciando giudici e pubblico stupiti. Sotto la maschera si nascondeva Katia Ricciarelli, soprano ed ex moglie di Pippo Baudo.









Poi è il momento di scoprire un altro personaggio. La Tigre Azzurra perde lo spareggio ed è costretta a rivelare la sua identità. A grido di “Giù la maschera”, “giù la maschera” arriva il colpo di scena- La Tigre Azzurra è Mauro Coruzzi (Platinette) che sorprende davvero tutti, anche per la ritrovata forma fisica e la grande padronanza del palco.

