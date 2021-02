Altra puntata intensa al GF Vip. Nel corso della 39esima diretta, sorprese e colpi di scena. Come il tanto atteso confronto tra Walter Zenga e i figli. Andrea e Nicolò i in giardino, papà Walter collegato in diretta da Dubai. L’ex portiere ha salutato i suoi due figli, avuti dalla ex moglie Roberta Termali e con cui non parlava da anni, e posto le basi affinché questo rapporto travagliato finalmente possa ripartire.

“A mio modo di vedere dobbiamo andare avanti tanto il passato non torna”, ha detto Walter assicurando loro che “questa casa è vostra”. E anche se per Andrea non è sufficiente, sicuramente finito il reality si rincontreranno e chiariranno. Zenga, tra l’altro, era in nomination con Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta ma non è uscito dalla Casa. (Continua dopo la foto)















Con grossa sorpresa di tutti, il pubblico ha fatto fuori Maria Teresa. Dopo aver superato 21 televoti, il 22esimo per la giornalista e conduttrice è stato fatale e a sole due settimane dalla finale è stata costretta ad uscire dalla casa, perdendo contro gli ultimi arrivati la De Grenet e Zenga appunto. Ha perso al televoto con il 28% delle preferenze contro i due coinquilini. (Continua dopo la foto)















E non ha preso benissimo il verdetto, tanto che si è subito diretta verso la porta per uscire, ma Alfonso Signorini l’ha frenata: “Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta”. “Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre”, ha risposto con grande delusione Maria Teresa. La più infuriata, però, era sua figlia Guenda che è letteralmente sbottata in studio. (Continua dopo foto e post)











“Non ho parole, sono arrabbiata nera perché mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera, non è giusto! È stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Questa cosa non è giusta perché mia mamma meritava la finale, come la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre. E mia mamma in particolare meritava la finale! E vi siete accaniti tutti contro mia mamma, perché era facile accanirsi su di lei perché sorride sempre. Non è giusto. Sono arrabbiata nera. Molto più arrabbiata rispetto alla mia eliminazione, non è giusto!”.

Andrea Zenga, cosa è successo durante l’atteso confronto col padre Walter e il fratello Nicolò al GF Vip