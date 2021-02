“Eccomi, sono io!”. Il Cantante mascherato, Giraffa esce dal maxi costume e mostra la sua identità. Ecco chi era

Nuova puntata e nuova eliminazione al Cantante Mascherato. Il talent game show di Rai Uno è tornato in onda venerdì 5 febbraio alle 21.25, con il grande ritorno sul palco di Baby Alieno dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri, per giocarsi un posto nella sfida con Pecorella. Baby Alieno, la coloratissima maschera amata soprattutto dai più piccoli, è rientrato in gara ma con una “nuova anima al suo interno”.

Ma il suo, è stato un ritorno lampo, perché dopo lo spareggio con la Tigre Azzurra – fermandosi al 45% delle preferenze al televoto, con il 55% conquistato dal felino celeste – la scorsa settimana la maschera è stata eliminata svelando i nuovi concorrenti in gara. Anche questa volta sotto a Baby Alieno si nascondevano più di un concorrente, Gigi e Ross sono usciti da sotto la maschera ed è partito il lungo applauso. I primi concorrenti che si celavano sotto la maschera extraterrestre erano ”I Ricchi e Poveri’, che hanno abbandonato dopo un malore di uno dei cantanti e la rottura della maschera durante l’esibizione. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la puntata di venerdì 12 febbraio è uscita la maschera Giraffa. Dopo aver scartato Romina Power, era stato proprio l’ex marito Albano Carrisi a scartare l’ipotesi spiegando che Romina Power non indosserebbe mai un costume del genere, Milly Carlucci ha svelato l’identità della concorrente lasciando giudici e pubblico stupiti. In realtà il suo nome era stato fatto da ben tre dei giudici: Caterina Balivo, Patty Pravo e Flavio Insinna. (Continua a leggere dopo la foto)















Costantino Della Gherardesca aveva fatto il nome di Donatella Rettore, anche se l’indizio “sono splendida splendente” era troppo ovvio. Al momento dello spareggio Giraffa ha perso rivelando la sua identità, sotto la maschera si nascondeva Katia Ricciarelli, soprano ed ex moglie di Pippo Baudo. La cantante ha ammesso che in 50 anni di carriera non le avevano mai fatto mettere un abito del genere. Applausi a scena aperta per Katia, che torna a casa dopo tre puntate. (Continua a leggere dopo la foto)









Giù la maschera per GIRAFFA🦒 Quanti di voi avevano indovinato?

Guarda lo smascheramento su RaiPlay 👉🏼 https://t.co/AEb8RlrIsl

Appuntamento a venerdì prossimo con #IlCantanteMascherato pic.twitter.com/zFq17aH9g1 — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 12, 2021

Nei giorni scorsi Enzo Mazza, fondatore di FIMI, la classifica che redige gli album ed i singoli musicali più venduti in Italia non c’era andato leggero. Oltre ad augurare all’Italia di imparare a fare “show musicali come l’Halftime Show del Super Bowl” annienta il programma di Milly Carlucci Il Cantante Mascherato definendolo “porcheria” e “flop di ascolti”. “Sui social si accendono dei grandi falò anche quando non c’è neppure la fiamma di un cerino ad innescarli. Come spesso accade, un fatto assai normale, persino banale, è stato male interpretato”, aveva commentato Milly Carlucci.

