Negli ultimi giorni la tensione è salita alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Manca poco alla finale e tra strategia, nomination e alleanza il clima non è certo disteso. La prova lampante è la litigata tra Giulia Salemi e Stefania Orlando. E infatti, dopo la nomination ricevuta, Giulia ha accusato la conduttrice di alcune mancanze ed è sbottata in cucina: “Ci sono persone che fanno tanto in questa casa, ma lei non è una di quelle. È una motivazione insulsa di fronte ad un rapporto al quale io credevo, una persona che non ho mai nominato”.

La situazione si è aggravata quando, sempre in diretta, l'influencer milanese ha visto una clip dell'amica che mentre era con Pierpaolo faceva dell'ironia sul suo conto: "Scopro nei filmati tanti giudizi e pregiudizi, che però in faccia non mi hai mai detto. Sei una falsa! Mi sono sempre preoccupata di te. Stefania sei una grande bugiarda". La Orlando ha risposto per le rime.















"Io non ti permetto di dire che sono una che parlo alle spalle – la replica furiosa di Stefania – Tu mi vuoi far passare da st**nza in tutti i modi, sei libera di farlo. Tu sei concentrata solo sulla tua storia e basta. Sei una persona che non accetta la nomination. Mi vuoi far passare da st**nza, anzi, sono una grandissima st**nza. Io non ho spalato m*rda su di te. Tu non ti metti mai in discussione".















Nelle ultime ore Stefania Orlando ne ha parlato con Maria Teresa Ruta. Secondo la giornalista, l'influencer non è così matura come sembra e la Orlando forse si sarebbe potuta comportare in modo più comprensivo con lei. "Sono più adulta di lei e non sono stata molto materna", ammette Stefania che poi spiega di essersi scusata con la Salemi e a parte i contenuti e le opinioni in ballo, si dice dispiaciuta per il tono utilizzato durante la sua lite. Maria Teresa è convinta che a volte Giulia si appoggi agli altri perché ne ha necessità e Stefania quindi l'ha destabilizzata, avendola molto lodata.









Infine Stefania Orlando ha notato che nelle ultime settimane vi è stato un certo distacco tra lei e l’influencer milanese: “Non gliene faccio una colpa” racconta e aggiunge anche che le è dispiaciuto vedere Giulia rinfacciarle il sostegno datole: “Entrambe forse non abbiamo coltivato il nostro rapporto e lei l’ha dato per scontato”. Quindi Stefania confessa di essere molto veemente e appassionata quando accadono dissidi come questo mentre Maria Teresa le fa notare che in ogni discussione con Giulia, la Vip è destinata a uscirne dialetticamente vincitrice.

