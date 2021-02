Tra gli ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio alle 16 su Canale 5, ci sarà Melissa Satta che sarà intervistata dalla conduttrice. Una lunga chiacchierata in cui commenterà la fine del matrimonio con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Lo scorso dicembre i due hanno annunciato la separazione e lo hanno fatto con un post su Instagram.

“Dopo un periodo di separazione – si legge -, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello…. Maddox”. (Continua dopo la foto)















A distanza di un paio di mesi, l’ex velina torna a parlare della separazione e lo ha fatto ai microfoni di Silvia Toffanin. “È stata la storia più importante della mia vita – spiega – La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme. È stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”. (Continua dopo la foto)















Melissa Satta è apparsa infastidita da tutto il gossip che si è scatenato dopo l’annuncio della separazione: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca di infangare e rovinare la vita delle persone. Non mi piace che in vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero”. Ora la Melissa è concentrata su suo figlio: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”. (Continua dopo la foto)









Infine la Satta ha svelato alla conduttrice di aver raccontato al figlio tutta la verità: “Ne abbiamo parlato. Lo abbiamo affrontato come un gioco. All’inizio non l’ha presa bene, ma ora vede tutto come una cosa normale. Boateng? Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox”. Qualche giorno fa l’ex velina ha compiuto 35 anni e per lei è stato organizzato un piccolo party a sorpesa. Alcune delle più belle immagini della festa sono state postate sul suo profilo Instgram. La showgirl ha dedicato la giornata a Maddox: “Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella”, ha scritto.

