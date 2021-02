“Me l’ha soffiato…”. Bianca Guaccero, il clamoroso retroscena su Serena Rossi arriva in diretta

Serena Rossi e Bianca Guaccero sono due ottime artiste, due professioniste a tutto tondo che sanno recitare, cantare e condurre. La due hanno diversi punti in comune: uno è sicuramente la conduzione di Detto Fatto, il programma che va in onda su Rai2 nel pomeriggio dalle 15.15. Infatti in momenti diversi hanno avuto il timone della trasmissione.

L’attrice protagonista di Mina Settembre, infatti, ha sostituito nel 2017 Caterina Balivo alla guida del programma durante la sua seconda gravidanza mentre Bianca Guaccero è subentrata tre anni fa dopo l’addio della conduttrice di Aversa. Durante la puntata di venerdì 12 gennaio Bianca ha fatto una rivelazione che riguarda anche Serena Rossi e il doppiaggio di Frozen. (Continua dopo la foto)















I più attenti sanno che le voci delle protagoniste del film di animazione Disney Frozen Elsa ed Anna sono rispettivamente di Serena Autieri e Serena Rossi. Durante la puntata Bianca Guaccero ha svelato un altro particolare di cui non tutti erano a conoscenza. Ha detto che qualche tempo fa ha fatto il provino per fare Anna in Frozen ma la scelta alla fine cadde sull’attrice napoletana. (Continua dopo la foto)















Durante Detto Fatto del 12 febbraio Bianca Guaccero nel dettaglio ha rivelato: “Ho fatto il provino per Anna di Frozen”. Inoltre ha anche spiegato perché non è stata presa: “Mi è stato riferito che io non ho una voce sottile, quindi adatto per interpretare un ragazzina ma ho la voce più da antagonista come una Ursula de La Sirenetta o la matrigna cattiva di Rapunzel”. (Continua dopo la foto)









Bianca Guaccero ha quindi confessato che Serena Rossi le ha “soffiato” il doppiaggio del ruolo di Anna in Frozen e ha ammesso che uno dei suoi sogni è dare la voce a dei personaggi Disney. Tuttavia viste le caratteristiche della sua voce potrebbe non è detto che possa doppiare necessariamente la protagonista ma l’antagonista cattiva. Inoltre durante la puntata la conduttrice è stata imbarazzata da un tutor. Nel dettaglio, lo chef Alessandro Capotosti ha proposto la ricetta della millefoglie le ha dedicato una divertente canzone dalla quale si è scoperto che se da un lato è un ottimo chef dall’altro non è un ottimo cantante ed infatti Bianca Guaccero ha ammesso: “Apprezzo lo sforzo”.

“Mi mancherai”. Gigi D’Alessio, il dolore del cantante sui social. La notizia che non avrebbe voluto ricevere